Политолог Евсеев: Шольцу дали шанс выйти из союзов с Западом

03 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Олафа Шольца могут шантажировать на Западе, предположил Вадим Евсеев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер Польши Матеуш Моравецкий резкими словами о канцлере Германии Олафе Шольце дал ему шанс поставить вопрос о разумности связей с ЕС и НАТО, и начать подготовку диалога с РФ о гарантиях безопасности. Об этом URA.RU сообщил член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Если господин Шольц? дальновидный политик и обладает перспективным анализом развития своей страны, он был бы признателен руководству Польши за ее действия в отношении Германии. Союз Германии со всеми странами НАТО губительны для Берлина и с политической, и с экономической точек зрения. Германии нужно реализовывать свою продукцию и технологии. Ей нужны ресурсы. Кто им их даст? Американцы, которые взвинчивают цены и захватывают сегменты рынка? Германия скоро станет неконкурентоспособной страной. Свои экономические возможности Германия наилучшим образом может реализовать только с Россией. Безусловно, Германия оказалась в патовой ситуации. Президент России Владимир Путин сделал все ради выгодного векового союза между Германией и Россией. Если Шольц выйдет из НАТО и ЕС и наладит с Россией отношения, то это будет действительно вклад в историю развития его страны. Он будет исторически значимой личностью», — сказал Вадим Евсеев. По его словам, отстранение от англосаксонского союза против России зависит от действий Шольца. «Не Германия идет против России, а отдельные лидеры. Если его партия сама поднимет волну общественного мнения против политики военного милитаризма, Шольц сможет умно выйти из сложившейся ситуации. Он скажет, что его народ, его электорат, его партия этого хочет. Все зависит от того, насколько г-н Шольц опутан щупальцами ЕС. Возможно, на него есть компромат или ему пообещали миллионы. Но если канцлер — национальный политик, то он узами должен быть связан со своим электоратом, своей страной. Польша дала ему зацепку для вариативного принятия решения. Если он политически грамотно воспользуется этим, тогда войдет в историю как сильный национальный политик», — объяснил политолог. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии не стоило полностью попадать под зависимость от российских ресурсов. Он обвинил канцлера в отсутствии перемен в отношении России, осудив Шольца за желание вести дела с Москвой, как и раньше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер Польши Матеуш Моравецкий резкими словами о канцлере Германии Олафе Шольце дал ему шанс поставить вопрос о разумности связей с ЕС и НАТО, и начать подготовку диалога с РФ о гарантиях безопасности. Об этом URA.RU сообщил член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Если господин Шольц? дальновидный политик и обладает перспективным анализом развития своей страны, он был бы признателен руководству Польши за ее действия в отношении Германии. Союз Германии со всеми странами НАТО губительны для Берлина и с политической, и с экономической точек зрения. Германии нужно реализовывать свою продукцию и технологии. Ей нужны ресурсы. Кто им их даст? Американцы, которые взвинчивают цены и захватывают сегменты рынка? Германия скоро станет неконкурентоспособной страной. Свои экономические возможности Германия наилучшим образом может реализовать только с Россией. Безусловно, Германия оказалась в патовой ситуации. Президент России Владимир Путин сделал все ради выгодного векового союза между Германией и Россией. Если Шольц выйдет из НАТО и ЕС и наладит с Россией отношения, то это будет действительно вклад в историю развития его страны. Он будет исторически значимой личностью», — сказал Вадим Евсеев. По его словам, отстранение от англосаксонского союза против России зависит от действий Шольца. «Не Германия идет против России, а отдельные лидеры. Если его партия сама поднимет волну общественного мнения против политики военного милитаризма, Шольц сможет умно выйти из сложившейся ситуации. Он скажет, что его народ, его электорат, его партия этого хочет. Все зависит от того, насколько г-н Шольц опутан щупальцами ЕС. Возможно, на него есть компромат или ему пообещали миллионы. Но если канцлер — национальный политик, то он узами должен быть связан со своим электоратом, своей страной. Польша дала ему зацепку для вариативного принятия решения. Если он политически грамотно воспользуется этим, тогда войдет в историю как сильный национальный политик», — объяснил политолог. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии не стоило полностью попадать под зависимость от российских ресурсов. Он обвинил канцлера в отсутствии перемен в отношении России, осудив Шольца за желание вести дела с Москвой, как и раньше.