В Урае 10-летний ребенок нашел и распылил перцовый баллончик в классе

03 февраля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Урае 10-летняя девочка перепутала перцовый баллончик с краской и распылила в классе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Урае в одном из классов киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима» 10-летняя девочка случайно распылила перцовый баллончик, который до этого нашла и подобрала на улице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочке 10 лет, она в этом учреждении „Юность Шаима“ ходит на кружок, рисует баллончиками с краской. И на улице нашла этот баллончик, положила к себе. Когда начала рисовать перепутала их и случайно распылила перцовый», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что вместе с девочкой были и другие дети, однако их здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте работает комиссия по делам несовершеннолетних. Директор «Юность Шаима» Елена Вагина в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать ситуацию.

В Урае в одном из классов киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима» 10-летняя девочка случайно распылила перцовый баллончик, который до этого нашла и подобрала на улице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочке 10 лет, она в этом учреждении „Юность Шаима“ ходит на кружок, рисует баллончиками с краской. И на улице нашла этот баллончик, положила к себе. Когда начала рисовать перепутала их и случайно распылила перцовый», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что вместе с девочкой были и другие дети, однако их здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте работает комиссия по делам несовершеннолетних. Директор «Юность Шаима» Елена Вагина в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать ситуацию.