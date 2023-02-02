02 февраля 2023

В Урае 10-летний ребенок нашел и распылил перцовый баллончик в классе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае 10-летняя девочка перепутала перцовый баллончик с краской и распылила в классе Фото:

В Урае в одном из классов киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима» 10-летняя девочка случайно распылила перцовый баллончик, который до этого нашла и подобрала на улице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Девочке 10 лет, она в этом учреждении „Юность Шаима“ ходит на кружок, рисует баллончиками с краской. И на улице нашла этот баллончик, положила к себе. Когда начала рисовать перепутала их и случайно распылила перцовый», — сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что вместе с девочкой были и другие дети, однако их здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте работает комиссия по делам несовершеннолетних. Директор «Юность Шаима» Елена Вагина в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать ситуацию.

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В Урае в одном из классов киноконцертного циркового комплекса «Юность Шаима» 10-летняя девочка случайно распылила перцовый баллончик, который до этого нашла и подобрала на улице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочке 10 лет, она в этом учреждении „Юность Шаима“ ходит на кружок, рисует баллончиками с краской. И на улице нашла этот баллончик, положила к себе. Когда начала рисовать перепутала их и случайно распылила перцовый», — сказали в пресс-службе. В полиции добавили, что вместе с девочкой были и другие дети, однако их здоровью ничего не угрожает. Сейчас на месте работает комиссия по делам несовершеннолетних. Директор «Юность Шаима» Елена Вагина в разговоре с журналистом агентства отказалась комментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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