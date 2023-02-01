В Кургане у переполненного автобуса нового маршрута не смогла закрыться дверь. Видео

02 февраля 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Жители Кургана образовали давку в автобусе нового маршрута Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Курганцы пожаловались на автобус нового маршрута, у которого не смогла закрыться дверь из-за давки внутри салона. Информация об этом сообщается в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Автобусный маршрут №18, остановка „Синтез“. Транспорт едет в Черемухово. Люди в автобусе сидят друг на дружке», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Помимо этого, курганцы пожаловались, что маршрут №18 не приезжал на остановки согласно графику движения и не завершил поездку до Черемухово, доехав только до остановки «Синтез». «Простояла час в ожидании автобуса №18. Позвонив в транспортное управление, узнала, что мой автобус будет в 14:34. Он пришел, но до „Синтеза“, вместо Черемухово. Звоню снова. Следующий в 15:04, но автобус так и не пришел. Позвонила снова, говорят, решил пообедать, следующий в 15:34», — сообщается в группе «Аноним Курган». Как сообщили корреспонденту URA.RU перевозчик «Транссервис», который отвечает за маршрут №18, ситуация находится у них на контроле. «У нас все маршруты вышли на линию, поэтому таких ситуаций быть не должно. Мы за ситуацией следим и маршрут в Черемухово у нас в приоритете», — сообщает перевозчик. Позже сотрудники организации пообещали дать развернутый комментарий по данной ситуации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перевозчик нового маршрута сорвал два рейса. Местные жители около часа не могли дождаться автобусов нового маршрута №16 и старого маршрута №6, чтобы уехать в микрорайоны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы пожаловались на автобус нового маршрута, у которого не смогла закрыться дверь из-за давки внутри салона. Информация об этом сообщается в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «Автобусный маршрут №18, остановка „Синтез“. Транспорт едет в Черемухово. Люди в автобусе сидят друг на дружке», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте». Помимо этого, курганцы пожаловались, что маршрут №18 не приезжал на остановки согласно графику движения и не завершил поездку до Черемухово, доехав только до остановки «Синтез». «Простояла час в ожидании автобуса №18. Позвонив в транспортное управление, узнала, что мой автобус будет в 14:34. Он пришел, но до „Синтеза“, вместо Черемухово. Звоню снова. Следующий в 15:04, но автобус так и не пришел. Позвонила снова, говорят, решил пообедать, следующий в 15:34», — сообщается в группе «Аноним Курган». Как сообщили корреспонденту URA.RU перевозчик «Транссервис», который отвечает за маршрут №18, ситуация находится у них на контроле. «У нас все маршруты вышли на линию, поэтому таких ситуаций быть не должно. Мы за ситуацией следим и маршрут в Черемухово у нас в приоритете», — сообщает перевозчик. Позже сотрудники организации пообещали дать развернутый комментарий по данной ситуации. Ранее URA.RU писало, что в Кургане перевозчик нового маршрута сорвал два рейса. Местные жители около часа не могли дождаться автобусов нового маршрута №16 и старого маршрута №6, чтобы уехать в микрорайоны.