В МВД успокоили заплативших пошлины за загранпаспорта

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Для решения вопросов с заявкой по получению загранпаспорта необходимо обратиться в компетентные органы, заявили в МВД России Фото:

Для решения вопросов с получением загранпаспорта необходимо обратиться в компетентные органы. Об этом сообщили в МВД России.

«Для решения указанных вопросов с получением загранпаспорта следует обратиться в подразделение по вопросам миграции», — передает сообщение МВД России. Со 2 февраля стало известно о том, что подразделения по вопросам миграции приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации.

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Для решения вопросов с получением загранпаспорта необходимо обратиться в компетентные органы. Об этом сообщили в МВД России. «Для решения указанных вопросов с получением загранпаспорта следует обратиться в подразделение по вопросам миграции», — передает сообщение МВД России. Со 2 февраля стало известно о том, что подразделения по вопросам миграции приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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