В МВД успокоили заплативших пошлины за загранпаспорта

Для решения вопросов с заявкой по получению загранпаспорта необходимо обратиться в компетентные органы, заявили в МВД России
Для решения вопросов с получением загранпаспорта необходимо обратиться в компетентные органы. Об этом сообщили в МВД России.
«Для решения указанных вопросов с получением загранпаспорта следует обратиться в подразделение по вопросам миграции», — передает сообщение МВД России. Со 2 февраля стало известно о том, что подразделения по вопросам миграции приостановили прием заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации.
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