Тюменец получил удар ножом, защищая мать от отчима

Подозреваемый оскорбил мать потерпевшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени получил удар ножом в результате ссоры с отчимом, который оскорбил мать потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

«Установлено, что в день случившегося потерпевший приехал в гости к родственникам. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый оскорбил супругу, а молодой человек принялся защищать мать. Далее между тюменцами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес пасынку удар в плечо», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Его будут судить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске районный суд обвинил мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью: злоумышленник ножом ударил своего друга в спину в ходе конфликта. Ссора также произошла в ходе распития спиртных напитков.