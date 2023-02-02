02 февраля 2023

Тюменец получил удар ножом, защищая мать от отчима

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый оскорбил мать потерпевшего Фото:

Житель Тюмени получил удар ножом в результате ссоры с отчимом, который оскорбил мать потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

«Установлено, что в день случившегося потерпевший приехал в гости к родственникам. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый оскорбил супругу, а молодой человек принялся защищать мать. Далее между тюменцами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес пасынку удар в плечо», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Его будут судить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске районный суд обвинил мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью: злоумышленник ножом ударил своего друга в спину в ходе конфликта. Ссора также произошла в ходе распития спиртных напитков.

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Житель Тюмени получил удар ножом в результате ссоры с отчимом, который оскорбил мать потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. «Установлено, что в день случившегося потерпевший приехал в гости к родственникам. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый оскорбил супругу, а молодой человек принялся защищать мать. Далее между тюменцами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Злоумышленник схватил кухонный нож и нанес пасынку удар в плечо», — сообщили в ведомстве. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Его будут судить по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ранее агентство рассказывало о том, что в Ялуторовске районный суд обвинил мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью: злоумышленник ножом ударил своего друга в спину в ходе конфликта. Ссора также произошла в ходе распития спиртных напитков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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