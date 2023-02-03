В Госдуме предложили увеличить маткапитал для медработников

03 февраля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Представители системы здравоохранения в России смогут получать повышенный маткапитал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Материнский капитал для работников системы здравоохранения должен увеличиться на четверть. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Иван Сухарев. «В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере четверти суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения», — говорится в тексте письма Ивана Сухарева в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT. Депутат обосновал необходимость такого решения тем, что во время пандемии коронавируса в России встал вопрос о нехватке медицинских специалистов. Дефицит может составлять до 30%. Сумма материнского капитала на первого ребенка была проиндексирована 1 февраля вместе с рядом других социальных выплат, передает «Национальная служба новостей». Теперь маткапитал на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей.

Материнский капитал для работников системы здравоохранения должен увеличиться на четверть. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Иван Сухарев. «В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере четверти суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения», — говорится в тексте письма Ивана Сухарева в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT. Депутат обосновал необходимость такого решения тем, что во время пандемии коронавируса в России встал вопрос о нехватке медицинских специалистов. Дефицит может составлять до 30%. Сумма материнского капитала на первого ребенка была проиндексирована 1 февраля вместе с рядом других социальных выплат, передает «Национальная служба новостей». Теперь маткапитал на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей.