В ХМАО после похолодания сняли ограничения на зимниках

В ХМАО отменили ограничения для грузового транспорта, которые вводили на автозимниках из-за потепления. Как сообщает telegram-канал «Дороги Югры», с 3 февраля 2022 года проезд для тяжелого транспорта доступен на восьми зимних автодорогах.
«С 3 февраля 2023 снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей восьми зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения автономного округа. Ограничения снимаются в связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха», — указано в публикации.
По данным ГИБДД, ограничения сняты на следующих дорогах:
- «п. Сергино — пгт. Андра»;
- «пгт. Приобье — с. Перегребное» (в том числе подъезд к п. Перегребное);
- «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»;
- «п. Урманный — с. Каменное»;
- «с. Большой Камень — п. Большие Леуши»;
- «г. Белоярский — с. Полноват»;
- «п. Октябрьское — с. Большой Камень»;
- «д. Хулимсунт-с. Няксимволь — д. Усть-Манья».
Ранее URA.RU писало о введении ограничений на зимниках Югры. Проезд для грузовиков был запрещен в связи с потеплением.
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