В ХМАО после похолодания сняли ограничения на зимниках

03 февраля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

После похолодания возобновлен проезд на восьми зимних автодорогах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО отменили ограничения для грузового транспорта, которые вводили на автозимниках из-за потепления. Как сообщает telegram-канал «Дороги Югры», с 3 февраля 2022 года проезд для тяжелого транспорта доступен на восьми зимних автодорогах. «С 3 февраля 2023 снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей восьми зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения автономного округа. Ограничения снимаются в связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха», — указано в публикации. По данным ГИБДД, ограничения сняты на следующих дорогах: «п. Сергино — пгт. Андра»;

«пгт. Приобье — с. Перегребное» (в том числе подъезд к п. Перегребное);

«д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»;

«п. Урманный — с. Каменное»;

«с. Большой Камень — п. Большие Леуши»;

«г. Белоярский — с. Полноват»;

«п. Октябрьское — с. Большой Камень»;

«д. Хулимсунт-с. Няксимволь — д. Усть-Манья». Ранее URA.RU писало о введении ограничений на зимниках Югры. Проезд для грузовиков был запрещен в связи с потеплением.

В ХМАО отменили ограничения для грузового транспорта, которые вводили на автозимниках из-за потепления. Как сообщает telegram-канал «Дороги Югры», с 3 февраля 2022 года проезд для тяжелого транспорта доступен на восьми зимних автодорогах. «С 3 февраля 2023 снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей восьми зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения автономного округа. Ограничения снимаются в связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха», — указано в публикации. По данным ГИБДД, ограничения сняты на следующих дорогах: Ранее URA.RU писало о введении ограничений на зимниках Югры. Проезд для грузовиков был запрещен в связи с потеплением.