02 февраля 2023

В ХМАО после похолодания сняли ограничения на зимниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
После похолодания возобновлен проезд на восьми зимних автодорогах Фото:

В ХМАО отменили ограничения для грузового транспорта, которые вводили на автозимниках из-за потепления. Как сообщает telegram-канал «Дороги Югры», с 3 февраля 2022 года проезд для тяжелого транспорта доступен на восьми зимних автодорогах.

«С 3 февраля 2023 снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей восьми зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения автономного округа. Ограничения снимаются в связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха», — указано в публикации.

По данным ГИБДД, ограничения сняты на следующих дорогах:

  • «п. Сергино — пгт. Андра»;
  • «пгт. Приобье — с. Перегребное» (в том числе подъезд к п. Перегребное);
  • «д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное»;
  • «п. Урманный — с. Каменное»;
  • «с. Большой Камень — п. Большие Леуши»;
  • «г. Белоярский — с. Полноват»;
  • «п. Октябрьское — с. Большой Камень»;
  • «д. Хулимсунт-с. Няксимволь — д. Усть-Манья».

Ранее URA.RU писало о введении ограничений на зимниках Югры. Проезд для грузовиков был запрещен в связи с потеплением.

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В ХМАО отменили ограничения для грузового транспорта, которые вводили на автозимниках из-за потепления. Как сообщает telegram-канал «Дороги Югры», с 3 февраля 2022 года проезд для тяжелого транспорта доступен на восьми зимних автодорогах. «С 3 февраля 2023 снимаются ранее введенные ограничения на движение грузовых автомобилей восьми зимних автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения автономного округа. Ограничения снимаются в связи с нормализацией погодных условий и понижением температуры воздуха», — указано в публикации. По данным ГИБДД, ограничения сняты на следующих дорогах: Ранее URA.RU писало о введении ограничений на зимниках Югры. Проезд для грузовиков был запрещен в связи с потеплением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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