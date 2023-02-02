02 февраля 2023

В Челябинске на Комсомольском проспекте продают землю под жилую застройку. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, виды города, стройка, мороз
Общая площадь участка под застройку — 3 тысячи 800 квадратных метров Фото:

В Челябинске на Комсомольском проспекте рядом с мегакомплексом «Галактика развлечений» продают землю под жилую застройку за 46 млн рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

«Земельный участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 21. На территории можно строить многоквартирный дом, что предусмотрено градостроительным планом», — сообщается в объявлении на «Авито».

Общая площадь участка составляет 3 тысячи 800 квадратных метров. Предлагаемая территория находится на первой линии между домом № 19, а по Комсомольскому проспекту и улицей Осипенко. Участок имеет хорошую транспортную доступность.

Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под ресторан и гостиницу за 6,5 млн рублей. Участок расположен недалеко от термального комплекса «VODA» и ЖК «Вишневая горка». Площадь территории под застройку составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.

Участок имеет хорошую транспортную доступность

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В Челябинске на Комсомольском проспекте рядом с мегакомплексом «Галактика развлечений» продают землю под жилую застройку за 46 млн рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Земельный участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 21. На территории можно строить многоквартирный дом, что предусмотрено градостроительным планом», — сообщается в объявлении на «Авито». Общая площадь участка составляет 3 тысячи 800 квадратных метров. Предлагаемая территория находится на первой линии между домом № 19, а по Комсомольскому проспекту и улицей Осипенко. Участок имеет хорошую транспортную доступность. Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под ресторан и гостиницу за 6,5 млн рублей. Участок расположен недалеко от термального комплекса «VODA» и ЖК «Вишневая горка». Площадь территории под застройку составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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