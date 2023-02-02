В Челябинске на Комсомольском проспекте продают землю под жилую застройку. Скрин

03 февраля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Общая площадь участка под застройку — 3 тысячи 800 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Комсомольском проспекте рядом с мегакомплексом «Галактика развлечений» продают землю под жилую застройку за 46 млн рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Земельный участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 21. На территории можно строить многоквартирный дом, что предусмотрено градостроительным планом», — сообщается в объявлении на «Авито». Общая площадь участка составляет 3 тысячи 800 квадратных метров. Предлагаемая территория находится на первой линии между домом № 19, а по Комсомольскому проспекту и улицей Осипенко. Участок имеет хорошую транспортную доступность. Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под ресторан и гостиницу за 6,5 млн рублей. Участок расположен недалеко от термального комплекса «VODA» и ЖК «Вишневая горка». Площадь территории под застройку составляет 2 тысячи 300 квадратных метров. Участок имеет хорошую транспортную доступность Скрин: сайт Авито

В Челябинске на Комсомольском проспекте рядом с мегакомплексом «Галактика развлечений» продают землю под жилую застройку за 46 млн рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Земельный участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Комсомольский проспект, 21. На территории можно строить многоквартирный дом, что предусмотрено градостроительным планом», — сообщается в объявлении на «Авито». Общая площадь участка составляет 3 тысячи 800 квадратных метров. Предлагаемая территория находится на первой линии между домом № 19, а по Комсомольскому проспекту и улицей Осипенко. Участок имеет хорошую транспортную доступность. Ранее под Челябинском на продажу выставили землю под ресторан и гостиницу за 6,5 млн рублей. Участок расположен недалеко от термального комплекса «VODA» и ЖК «Вишневая горка». Площадь территории под застройку составляет 2 тысячи 300 квадратных метров.