02 февраля 2023

В Курганской области обсуждают уход в отставку начальника отдела полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Дзержинского. Курган, фуражка, военные, полиция, памятник, дзержинский феликс памятник
В курганском округе обсуждают отставку начальника местной полиции Фото:

В Петуховском округе (Курганская область) обсуждают срочное заявление об увольнении начальника местного отдела полиции Дмитрия Киселева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.

«Начальник отдела полиции „Петуховский“ Киселев в понедельник, 30 января, написал заявление об увольнении, несмотря на то что был назначен всего полгода назад», — констатировали знакомые с ситуацией источники. Они же предположили, что это связано с задержанием трех полицейских во время охоты в приграничном районе.

В отделе полиции URA.RU ответили, что полковник полиции Киселев находится в отпуске. В настоящее время обязанности начальника отдела временно исполняет Александр Ищеряков.

Ранее URA.RU сообщало, что в приграничном районе Курганской области пограничники задержали трех полицейских во время охоты. В УМВД региона рассказали, что полицейские имели разрешения, при этом «в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».

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В Петуховском округе (Курганская область) обсуждают срочное заявление об увольнении начальника местного отдела полиции Дмитрия Киселева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. «Начальник отдела полиции „Петуховский“ Киселев в понедельник, 30 января, написал заявление об увольнении, несмотря на то что был назначен всего полгода назад», — констатировали знакомые с ситуацией источники. Они же предположили, что это связано с задержанием трех полицейских во время охоты в приграничном районе. В отделе полиции URA.RU ответили, что полковник полиции Киселев находится в отпуске. В настоящее время обязанности начальника отдела временно исполняет Александр Ищеряков. Ранее URA.RU сообщало, что в приграничном районе Курганской области пограничники задержали трех полицейских во время охоты. В УМВД региона рассказали, что полицейские имели разрешения, при этом «в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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