В Курганской области обсуждают уход в отставку начальника отдела полиции

03 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В курганском округе обсуждают отставку начальника местной полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховском округе (Курганская область) обсуждают срочное заявление об увольнении начальника местного отдела полиции Дмитрия Киселева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. «Начальник отдела полиции „Петуховский“ Киселев в понедельник, 30 января, написал заявление об увольнении, несмотря на то что был назначен всего полгода назад», — констатировали знакомые с ситуацией источники. Они же предположили, что это связано с задержанием трех полицейских во время охоты в приграничном районе. В отделе полиции URA.RU ответили, что полковник полиции Киселев находится в отпуске. В настоящее время обязанности начальника отдела временно исполняет Александр Ищеряков. Ранее URA.RU сообщало, что в приграничном районе Курганской области пограничники задержали трех полицейских во время охоты. В УМВД региона рассказали, что полицейские имели разрешения, при этом «в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».

В Петуховском округе (Курганская область) обсуждают срочное заявление об увольнении начальника местного отдела полиции Дмитрия Киселева. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей. «Начальник отдела полиции „Петуховский“ Киселев в понедельник, 30 января, написал заявление об увольнении, несмотря на то что был назначен всего полгода назад», — констатировали знакомые с ситуацией источники. Они же предположили, что это связано с задержанием трех полицейских во время охоты в приграничном районе. В отделе полиции URA.RU ответили, что полковник полиции Киселев находится в отпуске. В настоящее время обязанности начальника отдела временно исполняет Александр Ищеряков. Ранее URA.RU сообщало, что в приграничном районе Курганской области пограничники задержали трех полицейских во время охоты. В УМВД региона рассказали, что полицейские имели разрешения, при этом «в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего».