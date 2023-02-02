Для выяснения обстоятельств, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД
В поселке Локомотивный Челябинска 3 февраля фура въехала в забор жилого дома. Об этом жители рассказали в соцсети.
«Огромная фура вписалась в забор к соседям. [На улице] нет никаких знаков ограничений», — рассказывает Екатерина О. на видео в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло 3 февраля, как сообщают очевидцы, обошлось без жертв. На место выехали сотрудники ГИБДД по Челябинску.
«Сотрудники ГИБДД по городу выясняют обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал экипаж ДПС», — сообщают в ведомстве.
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