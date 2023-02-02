02 февраля 2023

Под Челябинском фура въехала в жилой дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Для выяснения обстоятельств, на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД Фото:

В поселке Локомотивный Челябинска 3 февраля фура въехала в забор жилого дома. Об этом жители рассказали в соцсети.

«Огромная фура вписалась в забор к соседям. [На улице] нет никаких знаков ограничений», — рассказывает Екатерина О. на видео в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 3 февраля, как сообщают очевидцы, обошлось без жертв. На место выехали сотрудники ГИБДД по Челябинску.

«Сотрудники ГИБДД по городу выясняют обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал экипаж ДПС», — сообщают в ведомстве.

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В поселке Локомотивный Челябинска 3 февраля фура въехала в забор жилого дома. Об этом жители рассказали в соцсети. «Огромная фура вписалась в забор к соседям. [На улице] нет никаких знаков ограничений», — рассказывает Екатерина О. на видео в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло 3 февраля, как сообщают очевидцы, обошлось без жертв. На место выехали сотрудники ГИБДД по Челябинску. «Сотрудники ГИБДД по городу выясняют обстоятельства ДТП. На место происшествия выехал экипаж ДПС», — сообщают в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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