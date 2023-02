В Перми продают один из самых популярных танцевальных баров города. Фото

03 февраля 2023 в 17:13

В Перми на продажу выставили один из самых популярных танцевальных баров Перми — Let it be за 3,8 миллионов рублей. Бар, находящийся в бизнес-центре Green Plaza на Куйбышева, 95б, продают вместе с мебелью, оборудованием и персоналом, — следует из объявления на сайте. «Готовый бизнес, один из самых популярных ночных заведений в городе, танцевальный бар Let it Be. Главное преимущество — это уникальная локация с панорамным видом на город. За три года работы наработана отличная репутация, хорошая узнаваемость и своя постоянная клиентура», — указал автор объявления. В стоимость бизнеса входит мебель, сделанная под заказ, музыкальная аппаратура, две барные стойки с холодильными столами, барными станциями и мойками, автономная система вентиляции и кондиционирования, световое оборудование, соцсети с подписчиками, клиентская база за три года и полный список поставщиков для работы. Бар располагается на 200 квадратных метрах на 19-этаже бизнес центра. В зале — 50 посадочных мест, гардероб рассчитан на 200 человек. В штате сейчас трудится восемь сотрудников. По словам автора объявления, новым владельцам могут помочь в работе, это будут обсуждать при встрече с покупателем. Ранее URA.RU сообщало, что в этом баре 11 февраля выступят победители шоу на ТНТ «Новые танцы». Бар анонсировал их выступление в своих соцсетях.