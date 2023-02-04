04 февраля 2023

Военный политолог назвал опасную причину перехода на сторону РФ украинских военных

Военный политолог Иванников: Россия рискует принять украинских диверсантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Среди пленных ВСУ могут оказаться диверсанты, считает Олег Иванников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди украинских военных, желающих перейти на сторону российской армии, могут оказаться диверсанты. Такое развитие событий не исключил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Эту проблему нужно рассматривать с нескольких сторон. Конечно, как специалист в области безопасности я не могу исключать того, что это является намеренной акцией солдат и офицеров вооруженных формирований Украины, которые переходят на сторону РФ, имея умысел в последующем повернуть оружие против российской государственности и российских вооруженных сил», — подчеркнул Олег Иванников.

При этом он отметил, что украинские военные могут надеяться на получение российского гражданства. «В это же время нужно отметить, что многие понимают бесперспективность своих действий и своих жертв, когда осуществляют противодействие российской государственности. У многих родственники находятся на территории РФ, они связаны крепкими узами. На перспективу эти солдаты ВСУ могут надеяться получить российское гражданство и стать полноценными гражданами России», — добавил Иванников.

Ранее о том, что украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, военного эксперта Андрея Марочко, так ВСУ могут помочь ВС РФ в спецоперации на Украине.

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Среди украинских военных, желающих перейти на сторону российской армии, могут оказаться диверсанты. Такое развитие событий не исключил в беседе с URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. «Эту проблему нужно рассматривать с нескольких сторон. Конечно, как специалист в области безопасности я не могу исключать того, что это является намеренной акцией солдат и офицеров вооруженных формирований Украины, которые переходят на сторону РФ, имея умысел в последующем повернуть оружие против российской государственности и российских вооруженных сил», — подчеркнул Олег Иванников. При этом он отметил, что украинские военные могут надеяться на получение российского гражданства. «В это же время нужно отметить, что многие понимают бесперспективность своих действий и своих жертв, когда осуществляют противодействие российской государственности. У многих родственники находятся на территории РФ, они связаны крепкими узами. На перспективу эти солдаты ВСУ могут надеяться получить российское гражданство и стать полноценными гражданами России», — добавил Иванников. Ранее о том, что украинские военные регулярно переходят на сторону российской армии, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По мнению подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, военного эксперта Андрея Марочко, так ВСУ могут помочь ВС РФ в спецоперации на Украине.
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