03 февраля 2023

Газовики попросили МЧС проверить жалобы свердловчан на сильный запах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж газовых труб во дворах домов по улице Коли Мяготина и Ипподромная. Курган, газовая служба
В «Екатеринбурггазе» сообщили, что утечек газа на Эльмаше не было Фото:

В «Екатеринбурггаз» прокомментировали сообщения о сильном запахе газа, который ощущался в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ночью 4 февраля. Представители газовой службы направили в МЧС запрос на проверку данного факта.

«Газоснабжение жителей осуществляется бесперебойно и безопасно. Утечек газа на сетях нет. „Екатеринбурггаз“ обратился в органы МЧС с просьбой провести проверку по фактам жалоб граждан о сильном запахе в Орджоникидзевском районе», — рассказали в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Газовики подчеркнули, что в аварийную службу периодически поступают сообщения от граждан о сильном неприятном запахе, похожем на газ. «Аварийные бригады выезжают на все заявки, проводят мероприятия по обследованию газовой инфраструктуры, утечек не обнаруживается. Просим потребителей газа не беспокоиться», — подчеркнули в пресс-службе газовиков.

Корреспондент агентства связался с представителями МЧС. Спасатели ответили, что происшествий, связанных с газом к ним не поступало.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей района Эльмаш в Екатеринбурге на сильный запах газа. Неприятный запах проникал с улицы в квартиры и создавал дискомфорт жильцам.

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В «Екатеринбурггаз» прокомментировали сообщения о сильном запахе газа, который ощущался в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга ночью 4 февраля. Представители газовой службы направили в МЧС запрос на проверку данного факта. «Газоснабжение жителей осуществляется бесперебойно и безопасно. Утечек газа на сетях нет. „Екатеринбурггаз“ обратился в органы МЧС с просьбой провести проверку по фактам жалоб граждан о сильном запахе в Орджоникидзевском районе», — рассказали в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз». Газовики подчеркнули, что в аварийную службу периодически поступают сообщения от граждан о сильном неприятном запахе, похожем на газ. «Аварийные бригады выезжают на все заявки, проводят мероприятия по обследованию газовой инфраструктуры, утечек не обнаруживается. Просим потребителей газа не беспокоиться», — подчеркнули в пресс-службе газовиков. Корреспондент агентства связался с представителями МЧС. Спасатели ответили, что происшествий, связанных с газом к ним не поступало. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей района Эльмаш в Екатеринбурге на сильный запах газа. Неприятный запах проникал с улицы в квартиры и создавал дискомфорт жильцам.
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