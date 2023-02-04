04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Свердловской области простились с погибшим на Украине снайпером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Дмитрий Исаченко посмертно награжден орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Свободном Свердловской области 4 февраля простились с погибшим на спецоперации старшим снайпером Дмитрием Исаченко. Об этом сообщил глава городского округа Александр Иванов на странице в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении задач спецоперации погиб наш земляк Дмитрий Исаченко. <…> Прощание с ним состоялось 4 февраля», — написал Иванов.

Дмитрий служил рядовым. Ему было 35 лет. Он погиб 11 декабря 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

«От имени администрации Свободного и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Дмитрия», — дополнил Иванов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Прощание с Дмитрием состоялось 4 февраля
Фото:
Фото:
Дмитрию было 35 лет
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Свободном Свердловской области 4 февраля простились с погибшим на спецоперации старшим снайпером Дмитрием Исаченко. Об этом сообщил глава городского округа Александр Иванов на странице в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении задач спецоперации погиб наш земляк Дмитрий Исаченко. <…> Прощание с ним состоялось 4 февраля», — написал Иванов. Дмитрий служил рядовым. Ему было 35 лет. Он погиб 11 декабря 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества. «От имени администрации Свободного и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал Дмитрия», — дополнил Иванов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...