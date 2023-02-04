В окрестностях Ноябрьска (ЯНАО) заметили лося. Об этом сообщают в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Бегает вдоль трассы Ноябрьск — Вынгапуровский. Старый или новый хозяин, отзовись», — опубликовал анонимный пользователь в соцсети пост с прикрепленным фото лося.
«Он сам себе хозяин», — прокомментировал пост Илья. «Сам охотник, восторгаюсь этим зверем, как он красиво идет», — написал Василий. «Беглец из НУМ [этнопарка в Ноябрьске]», — предположила пользователь под ником Mademoiselle Elle.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО охотникам разрешили отстреливать больше лосей. С августа 2022 по конец июля 2023 года разрешено добыть 377 особей лося в охотничий сезон.
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