04 февраля 2023
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Жители ЯНАО заметили лося в окрестностях города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, лосиная ферма, солончак
В окрестностях Ноябрьска заметили лося (фото из архива) Фото:

В окрестностях Ноябрьска (ЯНАО) заметили лося. Об этом сообщают в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Бегает вдоль трассы Ноябрьск — Вынгапуровский. Старый или новый хозяин, отзовись», — опубликовал анонимный пользователь в соцсети пост с прикрепленным фото лося.

«Он сам себе хозяин», — прокомментировал пост Илья. «Сам охотник, восторгаюсь этим зверем, как он красиво идет», — написал Василий. «Беглец из НУМ [этнопарка в Ноябрьске]», — предположила пользователь под ником Mademoiselle Elle.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО охотникам разрешили отстреливать больше лосей. С августа 2022 по конец июля 2023 года разрешено добыть 377 особей лося в охотничий сезон.

Фото:

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В окрестностях Ноябрьска (ЯНАО) заметили лося. Об этом сообщают в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Бегает вдоль трассы Ноябрьск — Вынгапуровский. Старый или новый хозяин, отзовись», — опубликовал анонимный пользователь в соцсети пост с прикрепленным фото лося. «Он сам себе хозяин», — прокомментировал пост Илья. «Сам охотник, восторгаюсь этим зверем, как он красиво идет», — написал Василий. «Беглец из НУМ [этнопарка в Ноябрьске]», — предположила пользователь под ником Mademoiselle Elle. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО охотникам разрешили отстреливать больше лосей. С августа 2022 по конец июля 2023 года разрешено добыть 377 особей лося в охотничий сезон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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