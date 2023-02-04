Команда Зеленского готовит маски-шоу, чтобы избавиться от Кличко

05 февраля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Офис Зеленского планирует провести обыски у главы Киева Виталия Кличко, пишет Светлана Кушнир Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Офис президента Украины Владимира Зеленского дал силовикам установку на проведение обыска у главы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает политический эксперт Светлана Кушнир в своих соцсетях. «С этого понедельника „маски-шоу“ планируют посетить мэра Киева Виталия Кличко и его ближайшего окружения. <…> Решили передать „привет“ Кличко. Команду „фас“ на Кличко дана, а также задача обыскать дома его окружения. Переверни это все, сфотографируй. И с красивым фото», — написала Светлана Кушнир в своих соцсетях. Под «маски-шоу» имеется ввиду появление бойцов силовых ведомств, с целью обыска, а также ареста людей или имущества. Она пишет, что причина предполагаемых обысков у мэра Киева связана с тем, что ранее Кличко вместе мэрами других городов пришли на заседание, где рассматривалось дело над мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Тогда мэр Киева выступил в поддержку Атрошенко, которому запретили занимать его должность сроком на один год. Кушнир предполагает, что это могло стать последней каплей для Офиса Зеленского, с которым также конфликтовал Атрошенко. Ранее политолог Марат Баширов заявил, что США могут рассматривать Виталия Кличко на замену текущему президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению Баширова, это нужно Вашингтону для проведения переговоров с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Офис президента Украины Владимира Зеленского дал силовикам установку на проведение обыска у главы Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает политический эксперт Светлана Кушнир в своих соцсетях. «С этого понедельника „маски-шоу“ планируют посетить мэра Киева Виталия Кличко и его ближайшего окружения. <…> Решили передать „привет“ Кличко. Команду „фас“ на Кличко дана, а также задача обыскать дома его окружения. Переверни это все, сфотографируй. И с красивым фото», — написала Светлана Кушнир в своих соцсетях. Под «маски-шоу» имеется ввиду появление бойцов силовых ведомств, с целью обыска, а также ареста людей или имущества. Она пишет, что причина предполагаемых обысков у мэра Киева связана с тем, что ранее Кличко вместе мэрами других городов пришли на заседание, где рассматривалось дело над мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Тогда мэр Киева выступил в поддержку Атрошенко, которому запретили занимать его должность сроком на один год. Кушнир предполагает, что это могло стать последней каплей для Офиса Зеленского, с которым также конфликтовал Атрошенко. Ранее политолог Марат Баширов заявил, что США могут рассматривать Виталия Кличко на замену текущему президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению Баширова, это нужно Вашингтону для проведения переговоров с РФ.