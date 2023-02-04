Арендатор Пушкинской бани в Перми оспорит решение суда о возврате ее властям

05 февраля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Арендатор Пушкинской бани оспорит судебное решение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Спортивно-оздоровительный центр «Энергия», который является арендатором Пушкинской бани в Перми, будет оспаривать решение суда о возврате ее властям. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил предприниматель Владимир Япаров, контролирующий центр. «АНО „Спортивно-оздоровительный центр ‚Энергия‘“ намерено оспорить решение апелляционного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани. Сейчас общество ожидает мотивировочную часть решения суда», — передает издание слова Япарова. Предприниматель почти 15 лет арендовал баню по ул. Пушкина, 64, пока суд не признал его банкротом. Ранее URA.RU сообщало, что 17-й арбитражный апелляционный суд принял решение вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. Мэрия обратилась с иском из-за неуплаты арендатором коммунальных услуг. Сообщалось, что он задолжал городским властям более 500 млн рублей.

Спортивно-оздоровительный центр «Энергия», который является арендатором Пушкинской бани в Перми, будет оспаривать решение суда о возврате ее властям. Об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщил предприниматель Владимир Япаров, контролирующий центр. «АНО „Спортивно-оздоровительный центр ‚Энергия‘“ намерено оспорить решение апелляционного суда о расторжении договора аренды Пушкинской бани. Сейчас общество ожидает мотивировочную часть решения суда», — передает издание слова Япарова. Предприниматель почти 15 лет арендовал баню по ул. Пушкина, 64, пока суд не признал его банкротом. Ранее URA.RU сообщало, что 17-й арбитражный апелляционный суд принял решение вернуть Пушкинскую баню администрации Перми. Мэрия обратилась с иском из-за неуплаты арендатором коммунальных услуг. Сообщалось, что он задолжал городским властям более 500 млн рублей.