Глава СКР проконтролирует расследование ненадлежащей медпомощи беременной челябинке

Челябинка заявила, что из-за бездействия врачей потеряла ребенка Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жительницы Челябинской области о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к потере ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К председателю СК России А.И. Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу ненадлежащего оказания ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к выкидышу. Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В ведомстве отметили, что беременная жительница Челябинской области в марте 2022 года обратилась с жалобами на недомогание в районную больницу, но врач-гинеколог обследование не провела и отказалась ее госпитализировать. В апреле состояние здоровья беременной ухудшилось, она обратилась в областной перинатальный центр, но там спасти ребенка не удалось. В следственном управлении СКР по Челябинской области уже начали проверку данного сообщения. Ее итоги поставлены на контроль в центральном аппарате.

Ранее стало известно, что беременная челябинка с COVID-19 не смогла вызвать врача на дом. У нее поднялась температура выше 38 градусов, однако врача удалось вызвать лишь с третьего раза.