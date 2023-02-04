04 февраля 2023
03 февраля 2023

Глава СКР проконтролирует расследование ненадлежащей медпомощи беременной челябинке

© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат, кабинет гинеколога, кабинет уролога
Челябинка заявила, что из-за бездействия врачей потеряла ребенка Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жительницы Челябинской области о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к потере ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К председателю СК России А.И. Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу ненадлежащего оказания ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к выкидышу. Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

В ведомстве отметили, что беременная жительница Челябинской области в марте 2022 года обратилась с жалобами на недомогание в районную больницу, но врач-гинеколог обследование не провела и отказалась ее госпитализировать. В апреле состояние здоровья беременной ухудшилось, она обратилась в областной перинатальный центр, но там спасти ребенка не удалось. В следственном управлении СКР по Челябинской области уже начали проверку данного сообщения. Ее итоги поставлены на контроль в центральном аппарате.

Ранее стало известно, что беременная челябинка с COVID-19 не смогла вызвать врача на дом. У нее поднялась температура выше 38 градусов, однако врача удалось вызвать лишь с третьего раза.

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жительницы Челябинской области о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к потере ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области по вопросу ненадлежащего оказания ей медицинской помощи при ведении беременности, что привело к выкидышу. Он поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. В ведомстве отметили, что беременная жительница Челябинской области в марте 2022 года обратилась с жалобами на недомогание в районную больницу, но врач-гинеколог обследование не провела и отказалась ее госпитализировать. В апреле состояние здоровья беременной ухудшилось, она обратилась в областной перинатальный центр, но там спасти ребенка не удалось. В следственном управлении СКР по Челябинской области уже начали проверку данного сообщения. Ее итоги поставлены на контроль в центральном аппарате. Ранее стало известно, что беременная челябинка с COVID-19 не смогла вызвать врача на дом. У нее поднялась температура выше 38 градусов, однако врача удалось вызвать лишь с третьего раза.
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