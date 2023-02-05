В Подмосковье неизвестный в камуфляже угрожал подросткам гранатой

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После угроз мужчина скрылся Фото:

Неизвестный мужчина в камуляже угрожал трем подросткам гранатой, заявляя, что им надо идти в военкомат. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе.

«Конфликт произошел возле местного пруда Коровка. Мужчина подошел к трем подросткам на детской площадке, и грубо заявил молодым людям, что им нужно «не на качелях качаться, а в военкомате в очереди стоять», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным очевидцев, в руке у мужчины был предмет, похожий на гранату. После угроз мужчина скрылся. Родители напуганных подростков намерены обратиться в правоохранительные органы.

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Неизвестный мужчина в камуляже угрожал трем подросткам гранатой, заявляя, что им надо идти в военкомат. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе. «Конфликт произошел возле местного пруда Коровка. Мужчина подошел к трем подросткам на детской площадке, и грубо заявил молодым людям, что им нужно «не на качелях качаться, а в военкомате в очереди стоять», — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По данным очевидцев, в руке у мужчины был предмет, похожий на гранату. После угроз мужчина скрылся. Родители напуганных подростков намерены обратиться в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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