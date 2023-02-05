Китайские ученые раскрыли, как одиночество влияет на болезни сердца

Китайские ученые: у одиноких людей выше риск развития сердечной недостаточности

05 февраля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

На риск развития болезней сердца влияет образ жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU У одиноких людей выше риск развития сердечной недостаточности на 15-20%. К такому выводу пришли исследователи из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний в Китае. «Результаты показывают, что влияние субъективного одиночества сильнее, чем влияние объективной социальной изоляции. При наличии одиночества социальная изоляция более значима для связи с сердечной недостаточностью», — цитирует «Ридус» ведущего автора исследования Цзихуи Чжан. Риск развития сердечной недостаточности из-за одиночества и социальной изоляции повышается на 15-20%. Исследователи проанализировали информацию о здоровье и образе жизни более 400 тысяч человек среднего и старшего возраста, за ними наблюдали 12 лет. Субъективное ощущение одиночества влияет на риск развития болезней сердца, даже если человек не изолирован социально. Ученые сообщили, что факторы риска чаще замечали среди мужчин и у тех, кто не следит за здоровьем. Речь шла об ожирении, курении или употреблении алкоголя. Доктор Дуглас Гуггенхайма сообщил, что у людей со второй, третьей и четвертой группами крови выше риск развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Это связано с белками, которые вызывают воспалительные процессы, а также более серьезную закупорку вен и артерий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У одиноких людей выше риск развития сердечной недостаточности на 15-20%. К такому выводу пришли исследователи из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний в Китае. «Результаты показывают, что влияние субъективного одиночества сильнее, чем влияние объективной социальной изоляции. При наличии одиночества социальная изоляция более значима для связи с сердечной недостаточностью», — цитирует «Ридус» ведущего автора исследования Цзихуи Чжан. Риск развития сердечной недостаточности из-за одиночества и социальной изоляции повышается на 15-20%. Исследователи проанализировали информацию о здоровье и образе жизни более 400 тысяч человек среднего и старшего возраста, за ними наблюдали 12 лет. Субъективное ощущение одиночества влияет на риск развития болезней сердца, даже если человек не изолирован социально. Ученые сообщили, что факторы риска чаще замечали среди мужчин и у тех, кто не следит за здоровьем. Речь шла об ожирении, курении или употреблении алкоголя. Доктор Дуглас Гуггенхайма сообщил, что у людей со второй, третьей и четвертой группами крови выше риск развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Это связано с белками, которые вызывают воспалительные процессы, а также более серьезную закупорку вен и артерий.