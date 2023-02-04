На здании заставы теперь всегда будет мемориальная доска Виталия Рязанова Василий Хасанов

Пограничной заставе «Бугристое», находящейся в Троицком районе Челябинской области, присвоили имя рядового Виталия Рязанова, геройски погибшего в 1969 году на советско-китайской границе у озера Жаланашколь. Информация об этом размещена в соцсетях.

«Секретарь Епархиального Совета Троицкой епархии иерей Игорь Фокин принял участие в торжественном митинге на погранзаставе „Бугристое“. Мероприятие проходило в честь присвоения подразделению почетного наименования имени Героя Виталия Рязанова. Южноуралец Виталий Рязанов в далеком 1969 году на советско-китайской границе у озера Жаланашколь ценой своей жизни вступил в бой с иностранными захватчиками и провокаторами. За отвагу и мужество при защите государственной границы СССР награжден Орденом Красного знамени (посмертно)», — сказано на официальной странице Троицкой епархии соцсети ВКонтакте.

Пограничников с присвоением заставе имени Виталия Рязанова поздравили начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, заместитель полномочного представителя Президента по УрФО Александр Калиберда, глава города Троицка Александр Виноградов, ветераны пограничной службы, а также племянник Виталия Рязанова.

В 1969 году из-за обострения советско-китайских отношений на Дальнем Востоке велись локальные боевые действия. Советские пограничники отражали атаки китайских солдат. Присвоение погранзаставе «Бугристое» имени рядового Виталия Рязанова — дань признательности мужеству советского пограничника, сохранение памяти о земляке и пример для молодого поколения.

Участники церемонии возложили цветы к пограничному столбу и портрету героя Василий Хасанов