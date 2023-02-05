Тюменская торговля массово мигрирует в виртуальную реальность. Инсайд

06 февраля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Современные маркетплейсы предлагают условия, которые выгоднее аренды физических площадей, уверены предприниматели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский торговый бизнес планирует массовый переезд с реальных площадей на маркетплейсы. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюменской области. По его словам, причина в том, что торговля на физических площадках уже почти не приносит прибыли. «На маркетплейсах расходы куда меньше, чем в реальном мире. Аренда коммерческой недвижимости почти неподъемная, если в бойком месте; а если недорого — то на задворках где-то. И не так их много, этих площадей, чтобы было из чего выбирать», — поделился с URA.RU источник. По его словам, за последние два года на виртуальные торговые площадки переехали уже больше 40 продавцов, и это только начало большой миграции. «Все уже поняли, что с маркетплейсами легко и приятно иметь дело, и расходы там существенно ниже», — пояснил предприниматель. Для сравнения, сейчас сервисы OZON обходятся предпринимателям в небольшой процент с каждой продажи; плюс, если это необходимо, стоимость услуг по хранению и транспортировке товара. Аренда физической площади в Тюмени, по данным сайта федерального агентства «Этажи», в среднем стоит около 3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. Причем в центре города эта цифра доходит до 5 тыс. рублей. URA.RU направило письменный запрос в региональный центр «Мой бизнес», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что тюменские офисы крупного маркетплейса Wildberries ужесточили правила возврата неподходящего товара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский торговый бизнес планирует массовый переезд с реальных площадей на маркетплейсы. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в бизнес-сообществе Тюменской области. По его словам, причина в том, что торговля на физических площадках уже почти не приносит прибыли. «На маркетплейсах расходы куда меньше, чем в реальном мире. Аренда коммерческой недвижимости почти неподъемная, если в бойком месте; а если недорого — то на задворках где-то. И не так их много, этих площадей, чтобы было из чего выбирать», — поделился с URA.RU источник. По его словам, за последние два года на виртуальные торговые площадки переехали уже больше 40 продавцов, и это только начало большой миграции. «Все уже поняли, что с маркетплейсами легко и приятно иметь дело, и расходы там существенно ниже», — пояснил предприниматель. Для сравнения, сейчас сервисы OZON обходятся предпринимателям в небольшой процент с каждой продажи; плюс, если это необходимо, стоимость услуг по хранению и транспортировке товара. Аренда физической площади в Тюмени, по данным сайта федерального агентства «Этажи», в среднем стоит около 3 тыс. рублей за квадратный метр в месяц. Причем в центре города эта цифра доходит до 5 тыс. рублей. URA.RU направило письменный запрос в региональный центр «Мой бизнес», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что тюменские офисы крупного маркетплейса Wildberries ужесточили правила возврата неподходящего товара.