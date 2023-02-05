05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Губернатор Махонин ввел новые льготы для пермских военнослужащих

Пермским военнослужащим разрешили временно не платить за капремонт и ЖКХ
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С заявлением об отсрочке платы за ЖКУ могут обратиться и родственники военнослужащих Фото:

Военнослужащих Пермского края освободили от уплаты пени за не вовремя внесенные платежи в фонд капремонта и за коммунальные услуги. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Настоящий порядок определяет правила освобождения граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в документе. Пени не будут начисляться со дня заключения контракта. Если они уже начислены, то их можно не платить.

Военнослужащие и члены их семей в праве обратиться с заявлением по установленной форме (есть в указе) в течение срока контракта и 90 дней после его окончания. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие заключение контракта и родство с военнослужащим. Обращаться надо в организации, которые предоставляют те или иные коммунальные услуги. Решение должно быть принято в течение 10 дней.

Если контракт расторгнут досрочно, то заявитель обязан уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, которая дала отсрочку. Подобные льготы для военнослужащих в январе 2023 года установили в Курганской области. Но там пени не начисляются только на несвоевременные платежи в фонд капремонта.

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Военнослужащих Пермского края освободили от уплаты пени за не вовремя внесенные платежи в фонд капремонта и за коммунальные услуги. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документ опубликован на портале правовой информации. «Настоящий порядок определяет правила освобождения граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и членов их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в документе. Пени не будут начисляться со дня заключения контракта. Если они уже начислены, то их можно не платить. Военнослужащие и члены их семей в праве обратиться с заявлением по установленной форме (есть в указе) в течение срока контракта и 90 дней после его окончания. К заявлению надо приложить документы, подтверждающие заключение контракта и родство с военнослужащим. Обращаться надо в организации, которые предоставляют те или иные коммунальные услуги. Решение должно быть принято в течение 10 дней. Если контракт расторгнут досрочно, то заявитель обязан уведомить об этом ресурсоснабжающую организацию, которая дала отсрочку. Подобные льготы для военнослужащих в январе 2023 года установили в Курганской области. Но там пени не начисляются только на несвоевременные платежи в фонд капремонта.
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