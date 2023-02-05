Челябинские студенты обклеили вуз плакатами в поддержку уволенного декана

Учащиеся ЧГИК посчитали увольнение Евгения Андреева несправедливым Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Студенты Челябинского государственного института культуры (ЧГИК) обклеили стены вуза плакатами в поддержку уволенного декана культурологического факультета Евгения Андреева. Об этом противостоянии учащихся с ректоратом URA.RU рассказал 6 февраля источник в ЧГИК.

«В Челябинском государственном институте культуры у нас сейчас весело. После увольнения декана культурологического факультета Андреева студенты обклеили все стены в его поддержку», — рассказал URA.RU источник.

Инсайдер отметил, что среди студентов начала распространятся информация, что Андреев написал 2 февраля заявление на сложение полномочий под давлением нового руководства вуза. У будущих культурологов декан пользуется авторитетом, как педагог и наставник, который всегда может выслушать и помочь в трудной жизненной ситуации.

«Евгений Александрович — наш декан — это символ Культурологического факультета! Это тот человек, который делает бренд и оправдывает девиз факультета: „Культурологический — самый фантастический“. Нельзя потерять такого человека, управленца», — пишут ученики Андреева в социальных сетях.

Источник в вузе отметил, что плакаты в поддержку Андреева провисели на стенах недолго. И.о ректора Сергей Синецкий собрал все плакаты и развесил их у себя в приемной. Это, по словам собеседника, еще больше озадачило преподавательский состав ЧГИК.

В пресс-службе вуза URA.RU сообщили, что ни о каком прессинге речи не идет. Андреев сам написал заявление о переходе на кафедру и остается преподавать в ЧГИК, а эмоциональные студенты ЧГИК не совсем верно истолковали ситуацию. Дозвониться до Андреева URA.RU не удалось.

Доктора культурологии Сергея Синецкого назначили исполняющим обязанности ректора ЧГИК в августе 2022 года. Он является выпускником вуза и он долгие годы преподавал во многих университетах Челябинска.