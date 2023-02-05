05 февраля 2023

Свердловские медики начали получать новые социальные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Порядка 250 свердловских медработников уже получили социальные выплаты Фото:

Отделение Социального фонда России (ОСФР) по Свердловской области начал перечислять первые выплаты медработникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОСФР.

«Первые специальные социальные выплаты, установленные правительством с января 2023 года, начали получать свердловские медработники. На данный момент средства перечислены 250 работникам на общую сумму более 1,8 млн рублей», — сказано в сообщении.

Выплаты уже проведены в 24 регионах страны. Размер новой выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа.

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Отделение Социального фонда России (ОСФР) по Свердловской области начал перечислять первые выплаты медработникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОСФР. «Первые специальные социальные выплаты, установленные правительством с января 2023 года, начали получать свердловские медработники. На данный момент средства перечислены 250 работникам на общую сумму более 1,8 млн рублей», — сказано в сообщении. Выплаты уже проведены в 24 регионах страны. Размер новой выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Ранее URA.RU сообщало, что некоторых сотрудников Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге лишили новогодней премии. Причина — отсутствие прививки от гриппа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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