Свердловские медики начали получать новые социальные выплаты

Порядка 250 свердловских медработников уже получили социальные выплаты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Отделение Социального фонда России (ОСФР) по Свердловской области начал перечислять первые выплаты медработникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ОСФР.

«Первые специальные социальные выплаты, установленные правительством с января 2023 года, начали получать свердловские медработники. На данный момент средства перечислены 250 работникам на общую сумму более 1,8 млн рублей», — сказано в сообщении.

Выплаты уже проведены в 24 регионах страны. Размер новой выплаты варьируется от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

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