На севере ХМАО ограничили проезд для грузовых машин по зимнику

На зимник в Березовском районе пропускают транспорт до 5 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По зимнику «пгт. Агириш — д. Хулимсунт» в Березовском районе ограничен проезд грузового транспорта: пропускают лишь автомобили грузоподъемностью до 5 тонн. Об этом сообщил URA.RU житель села Саранпауль, который постоянно пользуется автодорогой.

«По этому зимнику можно срезать почти 200 км, по нему возят продукты, грузы в отдаленные поселки. В этом году несколько дней было разрешение на провоз до 10 тонн, потом снова 5 поставили», — сказал собеседник.

С вопросом, когда откроют важную для жителей севера ХМАО дорогу, редакция URA.RU обратилась к главе Березовского района Павлу Артееву. Он сообщил, что на прошлой неделе комиссия обследовала зимник и дала разрешение на проезд техники весом до 20 тонн.

«В конце прошлой недели вневедомственная комиссия объехала все зимники района и дала указание подрядным организациям пропускать по зимнику Агириш—Хулимсунт технику грузоподъемностью до 20 тонн. Точную дату пока не назвали, но, надеемся, что на этой неделе разрешение начнет действовать, и грузовой транспорт уже сможет проезжать по зимней дороге», — пояснил глава района.

Автозимник протяженностью 149 км связывает между собой отдаленные населенные пункты Березовского района: Хулимсунт, Приполярный, Няксимволь и Саранпауль. Его обслуживает государственная компания «Северавтодор».

Ранее URA.RU сообщало, что новогодние праздники закрыли зимник «пгт. Агириш — д. Хулимсунт». Причиной стало понижение температуры до 40 градусов мороза на территории ХМАО.