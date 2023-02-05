В курганский суд вернули дело экс-директора скандальной клиники

Дело экс-директора клиники Persona Nova заново рассмотрят в Кургане

В курганский суд вернулось дело скандальной клиники пластической хирургии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганский городской суд поступило уголовное дело бывшего директора частной клиники Persona Nova Марины Ермаковой, которую обвиняют в более 100 эпизодах мошенничества. Информация появилась на сайте судебной организации.

«Уголовные дела — первая инстанция. Регистрация поступившего дела в суд и передача дела судье — 06.02.2023 г. Лица: Ермакова Марина Владимировна», — содержатся данные в картотеке суда. Женщину обвиняют в 101 эпизоде мошенничества в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении денежных средств в крупном размере.

Уголовное дело Ермаковой уже поступало в городской суд Кургана в апреле прошлого года, но было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Как пояснили URA.RU в прокуратуре, данное дело было сдано в суд в конце января. Судьей по делу назначен Евгений Колесов.

По мнению обвинения, экс-директор косметологической клиники Persona Nova на протяжении нескольких лет мошенническим способом собирала деньги со своих клиентов. Клиника привлекала клиентов из Кургана и соседних регионов. По версии следствия, после неполучения услуг пластической хирургии в полицию обратились 120 человек из пяти областей. Сумма ущерба превысила семь млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане затягивается суд по делу о скандальной клинике. Судья постановил вернуть обвинение из-за невозможности определить место преступления.