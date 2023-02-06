Путин отметил заслуги врача пермского университета имени Вагнера

Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета (ПГМУ) доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм удостоена звания «Заслуженный деятель науки РФ». Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки РФ“ Фельдблюм Ирине Викторовне, доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой ФГОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А Вагнера», — говорится в указе.
Ирина Фельдблюм в 1973 году окончила санитарно-гигиенический факультет ПГМУ, затем — ординатуру на кафедре эпидемиологии. В 2004 году эпидемиолог была удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.