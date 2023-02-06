Путин отметил заслуги врача пермского университета имени Вагнера

Путин присвоил пермскому эпидемиологу звание «Заслуженный деятель науки РФ»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, фельдблюм ирина
О присвоении звания Ирине Фельдблюм говорится в указе президента РФ Фото:

Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета (ПГМУ) доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм удостоена звания «Заслуженный деятель науки РФ». Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки РФ“ Фельдблюм Ирине Викторовне, доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой ФГОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А Вагнера», — говорится в указе.

Ирина Фельдблюм в 1973 году окончила санитарно-гигиенический факультет ПГМУ, затем — ординатуру на кафедре эпидемиологии. В 2004 году эпидемиолог была удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

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Заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета (ПГМУ) доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм удостоена звания «Заслуженный деятель науки РФ». Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки РФ“ Фельдблюм Ирине Викторовне, доктору медицинских наук, профессору, заведующей кафедрой ФГОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А Вагнера», — говорится в указе. Ирина Фельдблюм в 1973 году окончила санитарно-гигиенический факультет ПГМУ, затем — ординатуру на кафедре эпидемиологии. В 2004 году эпидемиолог была удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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