В Кургане ищут стрелков для разведки на зарплату от 150 000 рублей

В Курганской области набирают стрелков на военную службу за 150 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области набирает стрелков на разведку. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Всего открыто 30 вакантных мест. Об этом сообщается на портале «Работа России».

«На военную службу по контракту требуются стрелки для разведки. Должностные обязанности: беспрекословное выполнение приказов командира, выполнение требований воинских уставов. Количество рабочих мест: 30. Заработная плата от 150 000 рублей», — говорится в вакансии. Объявление опубликовано военным комиссариатом Куртамышского, Звериноголовского и Целинного округов Курганской области.

Также требуются механики-водители с водительскими удостоверениями категории В и С. Заработная плата от 150 тысяч рублей. На эту вакансию открыто пять рабочих мест.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области идет набор на службу во вневедомственную охрану Запорожья. Гражданам готовы платить зарплату в 120 тысяч рублей. Также сообщалось, что на оборонном заводе Кургана ищут испытателей минометов.