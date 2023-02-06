Премьер Польши открыто обратился к Зеленскому с просьбой передать ему часть Украины

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность взять под контроль часть Украины, чтобы обеспечить безопасностьФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы передать Польше часть украинских территорий в целях безопасности. С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства», — заявил Моравецкий, передает «Царьград». Он аргументировал свое предложение тем, что Польша является страной-членом НАТО, а Россия не станет вступать с альянсом в конфликт.
Польша имеет территориальные амбиции на Западной Украине. Польские эксперты сообщали, что Варшава уже определилась с датой наступления на Украину: это должно произойти 4 мая. Премьер Польши заявлял, что Запад устал от помощи Украине, единственной причиной продолжать поддержку являются собственные территориальные амбиции страны, передает «Национальная служба новостей».
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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы передать Польше часть украинских территорий в целях безопасности. С таким предложением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий. «Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства», — заявил Моравецкий, передает «Царьград». Он аргументировал свое предложение тем, что Польша является страной-членом НАТО, а Россия не станет вступать с альянсом в конфликт. Польша имеет территориальные амбиции на Западной Украине. Польские эксперты сообщали, что Варшава уже определилась с датой наступления на Украину: это должно произойти 4 мая. Премьер Польши заявлял, что Запад устал от помощи Украине, единственной причиной продолжать поддержку являются собственные территориальные амбиции страны, передает «Национальная служба новостей».