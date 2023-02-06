В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем. Фото

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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, дтп, трамвай
На углу улиц Ленина и Гагарина автомобиль въехал в трамвай Фото:

В центре Екатеринбурга на углу Ленина и Гагарина автомобиль столкнулся с трамваем №18. Об этом сообщили в сообществе «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Машина врезалась в трамвай №18. ДТП произошло на углу проспекта Ленина и улицы Гагарина. На этом участке дороги постоянно происходят аварии», — рассказали очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что информация о столкновении не поступала.

В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем
Фото:

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В центре Екатеринбурга на углу Ленина и Гагарина автомобиль столкнулся с трамваем №18. Об этом сообщили в сообществе «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в социальной сети «ВКонтакте». «Машина врезалась в трамвай №18. ДТП произошло на углу проспекта Ленина и улицы Гагарина. На этом участке дороги постоянно происходят аварии», — рассказали очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что информация о столкновении не поступала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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