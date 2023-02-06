На углу улиц Ленина и Гагарина автомобиль въехал в трамвай
В центре Екатеринбурга на углу Ленина и Гагарина автомобиль столкнулся с трамваем №18. Об этом сообщили в сообществе «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в социальной сети «ВКонтакте».
«Машина врезалась в трамвай №18. ДТП произошло на углу проспекта Ленина и улицы Гагарина. На этом участке дороги постоянно происходят аварии», — рассказали очевидцы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что информация о столкновении не поступала.
В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем
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