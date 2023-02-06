В центре Екатеринбурга автомобиль столкнулся с трамваем

На углу улиц Ленина и Гагарина автомобиль въехал в трамвай Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Екатеринбурга на углу Ленина и Гагарина автомобиль столкнулся с трамваем №18. Об этом сообщили в сообществе «ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Машина врезалась в трамвай №18. ДТП произошло на углу проспекта Ленина и улицы Гагарина. На этом участке дороги постоянно происходят аварии», — рассказали очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга. Там отметили, что информация о столкновении не поступала.