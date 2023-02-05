В КПРФ усилился внутрипартийный скандал из-за выборов на пост мэра в ХМАО

В КПРФ назревает конфликт из-за кресла мэра Лянтора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В КПРФ усилился внутрипартийный скандал из-за выборов на пост мэра Лянтора (ХМАО). Депутат гордумы Руслан Хункермурзаев собрался претендовать на пост главы города как самовыдвиженец после того, как его не выдвинули от партии. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Хункермурзаев сознательно раскручивает конфликт. Он не смог заручиться поддержкой однопартийцев и решил провернуть ход с самовыдвижением. Однако, для этого нужно покинуть партию. В любом случае политических дивидендов это ему не принесет», — отметил источник.

Сам депутат городской думы Руслан Хункермурзаев рассказал корреспонденту URA.RU, что действительно собирается стать самовыдвиженцем на пост главы Лянтора. «Из КПРФ я выходить не собираюсь, а раз партийное руководство выбрало другого кандидата, то я буду баллотироваться как самовыдвиженец», — отметил Хункермурзаев.

До руководителя фракции КПРФ в думе ХМАО Алексея Савинцева не удалось дозвониться. Получить оперативный комментарий от других членов партии также не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в отделении КПРФ по ХМАО разразился скандал при определении кандидата на выборы мэра Лянтора. Основным кандидатом от КПРФ считался депутат городской думы Руслан Хункермурзаев. Он смог одержать победу при голосовании в местный представительный орган власти. Однако коммунисты неожиданно решили поддержать кандидатуру члена общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургутского района Жанат Нурумову.