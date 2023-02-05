05 февраля 2023

Курганской власти пригрозила новая федеральная служба охраны природы

Экспертный совет по заповедному делу выступил в защиту курганских заказников
© Служба новостей «URA.RU»
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Подкормка косуль в Бродокалмакском заказнике.Челябинск, птица, поползень
Площадь заказников Курганской области планируют значительно сократить Фото:

Губернатору Курганской области направлено обращение от межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу». По мнению защитников природы, исключение лесных участков из состава природных заказников Курганской области недопустимо. С инициативой по созданию Совета ранее выступила группа экологов — экспертов в сфере охраны природного наследия. Организация была сформирована 10 января 2023 года.

«Совет выступил в защиту курганских заказников. Межрегиональная общественная организация направила обращение главе Курганской области о недопустимости исключения лесных участков из состава трех государственных природных заказников Зауралья», — указано на сайте ведомства.

Экологи полагают, что сокращение площадей заказников станет нарушением действующего законодательства РФ. Дело в том, что леса, расположенные на границах участков, относятся к защитным, и изменение их целевого назначения не предусмотрено. Эксперты отмечают также, что запланированные действия приведут к разрушению среды обитания редких и особо охраняемых животных, которые проживают на территории зауральских заказников.

О том, что в правительстве Курганской области планировали сократить площади трех заказников региона, как минимум, вдвое, URA.RU рассказал источник, близкий к областному департаменту природных ресурсов. Взамен власти предлагали расширить территории заказников, находящихся в южной лесостепи. Этим решением позже заинтересовались специалисты Greenpeace.

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Губернатору Курганской области направлено обращение от межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу». По мнению защитников природы, исключение лесных участков из состава природных заказников Курганской области недопустимо. С инициативой по созданию Совета ранее выступила группа экологов — экспертов в сфере охраны природного наследия. Организация была сформирована 10 января 2023 года. «Совет выступил в защиту курганских заказников. Межрегиональная общественная организация направила обращение главе Курганской области о недопустимости исключения лесных участков из состава трех государственных природных заказников Зауралья», — указано на сайте ведомства. Экологи полагают, что сокращение площадей заказников станет нарушением действующего законодательства РФ. Дело в том, что леса, расположенные на границах участков, относятся к защитным, и изменение их целевого назначения не предусмотрено. Эксперты отмечают также, что запланированные действия приведут к разрушению среды обитания редких и особо охраняемых животных, которые проживают на территории зауральских заказников. О том, что в правительстве Курганской области планировали сократить площади трех заказников региона, как минимум, вдвое, URA.RU рассказал источник, близкий к областному департаменту природных ресурсов. Взамен власти предлагали расширить территории заказников, находящихся в южной лесостепи. Этим решением позже заинтересовались специалисты Greenpeace.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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