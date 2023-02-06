Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои

В Минобороны РФ разберутся с жалобами тувинских мобилизованных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Минобороны РФ разберутся с жалобами мобилизованных из Тувы, которые записали видеообращение об избиениях в Донбассе. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
«Довел до него [заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина] проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», —
Ранее сообщилось, что мобилизованные из Тувы записали видеообращение о том, что подвергаются избиениям в зоне СВО. Глава Тувы Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой разобраться.
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