Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои

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Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных
В Минобороны РФ разберутся с жалобами тувинских мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ разберутся с жалобами мобилизованных из Тувы, которые записали видеообращение об избиениях в Донбассе. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Довел до него [заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина] проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — написал Ховалыг в своем telegram-канале.

Ранее сообщилось, что мобилизованные из Тувы записали видеообращение о том, что подвергаются избиениям в зоне СВО. Глава Тувы Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой разобраться.

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В Минобороны РФ разберутся с жалобами мобилизованных из Тувы, которые записали видеообращение об избиениях в Донбассе. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. «Довел до него [заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина] проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Ранее сообщилось, что мобилизованные из Тувы записали видеообращение о том, что подвергаются избиениям в зоне СВО. Глава Тувы Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой разобраться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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