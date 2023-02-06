Заместитель Шойгу пообещал разобраться с жалобами мобилизованных из Тувы на побои 06 февраля 2023 в 21:51 Размер текста - 17 + В Минобороны РФ разберутся с жалобами тувинских мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ разберутся с жалобами мобилизованных из Тувы, которые записали видеообращение об избиениях в Донбассе. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. «Довел до него [заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина] проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Ранее сообщилось, что мобилизованные из Тувы записали видеообращение о том, что подвергаются избиениям в зоне СВО. Глава Тувы Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой разобраться. В Минобороны РФ разберутся с жалобами мобилизованных из Тувы, которые записали видеообращение об избиениях в Донбассе. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг. «Довел до него [заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина] проблемные вопросы, поступающие от наших военнослужащих и их родственников. Обещал разобраться», — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Ранее сообщилось, что мобилизованные из Тувы записали видеообращение о том, что подвергаются избиениям в зоне СВО. Глава Тувы Ховалыг заявил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой разобраться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям