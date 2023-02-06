06 февраля 2023

Курганский генерал отмечает юбилей

Руководитель курганского ГУ МЧС Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в главном управлении МЧС. Курган, землянский юрий
Курганскому генералу Юрий Землянскому исполнилось 50 лет Фото:

Руководитель ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей. Информация появилась в telegram-канале управления.

«Юрий Владимирович, от имени коллектива Главного управления МЧС России по Курганской области примите искренние поздравления с юбилеем», — говорится в сообщении канала чрезвычайного ведомства.

Коллеги пожелали Землянскому сохранить присущую ему энергию и оптимизм. Также они отметили, что высокий уровень работы управления обеспечивают профессионализм и опыт генерала.

Ранее URA.RU сообщало, что сын курганского генерала получил награду за участие в СВО. По признанию Землянского, два старших его сына были задействованы в событиях, связанных с военными действиями.

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Руководитель ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей. Информация появилась в telegram-канале управления. «Юрий Владимирович, от имени коллектива Главного управления МЧС России по Курганской области примите искренние поздравления с юбилеем», — говорится в сообщении канала чрезвычайного ведомства. Коллеги пожелали Землянскому сохранить присущую ему энергию и оптимизм. Также они отметили, что высокий уровень работы управления обеспечивают профессионализм и опыт генерала. Ранее URA.RU сообщало, что сын курганского генерала получил награду за участие в СВО. По признанию Землянского, два старших его сына были задействованы в событиях, связанных с военными действиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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