Курганский генерал отмечает юбилей

Руководитель ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей. Информация появилась в telegram-канале управления.
«Юрий Владимирович, от имени коллектива Главного управления МЧС России по Курганской области примите искренние поздравления с юбилеем», — говорится в сообщении канала чрезвычайного ведомства.
Коллеги пожелали Землянскому сохранить присущую ему энергию и оптимизм. Также они отметили, что высокий уровень работы управления обеспечивают профессионализм и опыт генерала.
Ранее URA.RU сообщало, что сын курганского генерала получил награду за участие в СВО. По признанию Землянского, два старших его сына были задействованы в событиях, связанных с военными действиями.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.