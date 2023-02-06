Курганский генерал отмечает юбилей

Руководитель курганского ГУ МЧС Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей

Курганскому генералу Юрий Землянскому исполнилось 50 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский отмечает 50-летний юбилей. Информация появилась в telegram-канале управления.

«Юрий Владимирович, от имени коллектива Главного управления МЧС России по Курганской области примите искренние поздравления с юбилеем», — говорится в сообщении канала чрезвычайного ведомства.

Коллеги пожелали Землянскому сохранить присущую ему энергию и оптимизм. Также они отметили, что высокий уровень работы управления обеспечивают профессионализм и опыт генерала.

Ранее URA.RU сообщало, что сын курганского генерала получил награду за участие в СВО. По признанию Землянского, два старших его сына были задействованы в событиях, связанных с военными действиями.