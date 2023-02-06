06 февраля 2023

Свердловчанка бросила четверых детей у бывшего мужа и спряталась у собутыльников. Видео

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Свердловчанка ушла жить к другу (архивное фото) Фото:

Жительница Свердловской области оставила четверых детей у бывшего мужа, задолжав 200 тысяч рублей алиментов, и ушла жить к другу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«У женщины четверо детей в возрасте от 9 до 17 лет, которые проживают с бывшим супругом. <…> Судебные приставы, выехав в адрес должника, дома ее не застали. Но свекровь рассказала, где временно пребывает ее бывшая родственница — через пару домов у друга», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что приставы пришли в дом друга свердловчанки, чтобы задержать ее. В ее отношении возбудили дело о неуплате 200 тысяч рублей алиментов и административное дело за воспрепятствование работе силовиков. Поведение свердловчанки и ее друга попало на камеры приставов, пришедших по сообщению свекрови.

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Жительница Свердловской области оставила четверых детей у бывшего мужа, задолжав 200 тысяч рублей алиментов, и ушла жить к другу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «У женщины четверо детей в возрасте от 9 до 17 лет, которые проживают с бывшим супругом. <…> Судебные приставы, выехав в адрес должника, дома ее не застали. Но свекровь рассказала, где временно пребывает ее бывшая родственница — через пару домов у друга», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что приставы пришли в дом друга свердловчанки, чтобы задержать ее. В ее отношении возбудили дело о неуплате 200 тысяч рублей алиментов и административное дело за воспрепятствование работе силовиков. Поведение свердловчанки и ее друга попало на камеры приставов, пришедших по сообщению свекрови.
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