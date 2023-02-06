Челябинские бойцы показали свой быт в ЛНР. Видео

07 февраля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Бойцы сами построили баню, возвели землянки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бойцы из Чебаркуля Челябинской области показали, как они живут в ЛНР. Военнослужащие расположились в просторных землянках, выполняющих роль кухни и спальни, также у них есть отличная баня, рассказала URA.RU Надежда Солдатенкова волонтер и организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «Эти землянки построили наши военнослужащие из Чебаркуля. Они просто роют их. Есть баня, столовая, места, где можно спать. Наши бойцы отлично умеют строить», — поделилась Солдатенкова. По словам Солдатенковой, военнослужащие из Чебаркуля часто запрашивают у челябинских волонтеров молотки, гвозди, бензопилы и другие инструменты. Все это они применяют в быту. Ранее челябинские волонтеры отправили груз для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Бойцам на передовую в ЛНР доставили инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Также в посылках были средства от простуды, теплая одежда и зимняя обувь.

Бойцы из Чебаркуля Челябинской области показали, как они живут в ЛНР. Военнослужащие расположились в просторных землянках, выполняющих роль кухни и спальни, также у них есть отличная баня, рассказала URA.RU Надежда Солдатенкова волонтер и организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «Эти землянки построили наши военнослужащие из Чебаркуля. Они просто роют их. Есть баня, столовая, места, где можно спать. Наши бойцы отлично умеют строить», — поделилась Солдатенкова. По словам Солдатенковой, военнослужащие из Чебаркуля часто запрашивают у челябинских волонтеров молотки, гвозди, бензопилы и другие инструменты. Все это они применяют в быту. Ранее челябинские волонтеры отправили груз для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Бойцам на передовую в ЛНР доставили инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Также в посылках были средства от простуды, теплая одежда и зимняя обувь.