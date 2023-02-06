06 февраля 2023

Челябинские бойцы показали свой быт в ЛНР. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы сами построили баню, возвели землянки Фото:

Бойцы из Чебаркуля Челябинской области показали, как они живут в ЛНР. Военнослужащие расположились в просторных землянках, выполняющих роль кухни и спальни, также у них есть отличная баня, рассказала URA.RU Надежда Солдатенкова волонтер и организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.

«Эти землянки построили наши военнослужащие из Чебаркуля. Они просто роют их. Есть баня, столовая, места, где можно спать. Наши бойцы отлично умеют строить», — поделилась Солдатенкова.

По словам Солдатенковой, военнослужащие из Чебаркуля часто запрашивают у челябинских волонтеров молотки, гвозди, бензопилы и другие инструменты. Все это они применяют в быту.

Ранее челябинские волонтеры отправили груз для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Бойцам на передовую в ЛНР доставили инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Также в посылках были средства от простуды, теплая одежда и зимняя обувь.

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Бойцы из Чебаркуля Челябинской области показали, как они живут в ЛНР. Военнослужащие расположились в просторных землянках, выполняющих роль кухни и спальни, также у них есть отличная баня, рассказала URA.RU Надежда Солдатенкова волонтер и организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных. «Эти землянки построили наши военнослужащие из Чебаркуля. Они просто роют их. Есть баня, столовая, места, где можно спать. Наши бойцы отлично умеют строить», — поделилась Солдатенкова. По словам Солдатенковой, военнослужащие из Чебаркуля часто запрашивают у челябинских волонтеров молотки, гвозди, бензопилы и другие инструменты. Все это они применяют в быту. Ранее челябинские волонтеры отправили груз для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Бойцам на передовую в ЛНР доставили инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Также в посылках были средства от простуды, теплая одежда и зимняя обувь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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