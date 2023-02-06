Бойцы из Чебаркуля Челябинской области показали, как они живут в ЛНР. Военнослужащие расположились в просторных землянках, выполняющих роль кухни и спальни, также у них есть отличная баня, рассказала URA.RU Надежда Солдатенкова волонтер и организатор рабочего чата в telegram-канале для поддержки мобилизованных.
«Эти землянки построили наши военнослужащие из Чебаркуля. Они просто роют их. Есть баня, столовая, места, где можно спать. Наши бойцы отлично умеют строить», — поделилась Солдатенкова.
По словам Солдатенковой, военнослужащие из Чебаркуля часто запрашивают у челябинских волонтеров молотки, гвозди, бензопилы и другие инструменты. Все это они применяют в быту.
Ранее челябинские волонтеры отправили груз для бойцов разведки и пехоты в ЛНР. Бойцам на передовую в ЛНР доставили инструменты, рации, тепловые пушки, бензопилы и газовые горелки, баллончики, батарейки и аккумуляторы. Также в посылках были средства от простуды, теплая одежда и зимняя обувь.
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