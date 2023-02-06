Пермские айтишники нашли способ избавиться от пробок в центре города

В Перми ИТ-компания предложила изменение в работе светофоров на центральной улице города

07 февраля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Светофоры на улице Революции изменят режим работы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми ИT-компания TrafficData и дирекция дорожного движения предложили изменения в работе светофоров в центре города. Пересмотреть работу светофоров власти решили после проведенного анализа, сообщает пресс-служба краевого правительства. «Пермская дирекция дорожного движения и ИT-компания TrafficData провели пилотное тестирование разработок TrafficData Land и TrafficData SIM на улицах города. Исследование позволило проанализировать проблемные перекрестки на ул. Революции», — сообщает сайт регионального правительства. Режим работы светофоров предложено изменить по улице Революции на перекрестках с улицами Куйбышева и Газеты Звезда. На перекрестке с Комсомольским проспектом предложено ввести запрет левых поворотов и изменение пофазного разъезда. Контроль за состоянием дорожной сети будет осуществляться при помощи Единой системы видеонаблюдения (ЕСВН), к которой будут подключены все камеры города. К 2024 году планируется увеличить число камер до 3,5 тыс. Камеры смогут распознавать лица, фиксировать противоправные действия на улице и в транспорте, строительство объектов к 300-летию Перми. Технологии пермской компании TrafficData используются в России и нескольких странах. URA.RU рассказывало о том, что проект пермских разработчиков проходит тестирование в Москве и Уфе. В 2021 году их программное обеспечение было внедрено в Бразилии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ИT-компания TrafficData и дирекция дорожного движения предложили изменения в работе светофоров в центре города. Пересмотреть работу светофоров власти решили после проведенного анализа, сообщает пресс-служба краевого правительства. «Пермская дирекция дорожного движения и ИT-компания TrafficData провели пилотное тестирование разработок TrafficData Land и TrafficData SIM на улицах города. Исследование позволило проанализировать проблемные перекрестки на ул. Революции», — сообщает сайт регионального правительства. Режим работы светофоров предложено изменить по улице Революции на перекрестках с улицами Куйбышева и Газеты Звезда. На перекрестке с Комсомольским проспектом предложено ввести запрет левых поворотов и изменение пофазного разъезда. Контроль за состоянием дорожной сети будет осуществляться при помощи Единой системы видеонаблюдения (ЕСВН), к которой будут подключены все камеры города. К 2024 году планируется увеличить число камер до 3,5 тыс. Камеры смогут распознавать лица, фиксировать противоправные действия на улице и в транспорте, строительство объектов к 300-летию Перми. Технологии пермской компании TrafficData используются в России и нескольких странах. URA.RU рассказывало о том, что проект пермских разработчиков проходит тестирование в Москве и Уфе. В 2021 году их программное обеспечение было внедрено в Бразилии.