В Кургане не верят слухам о тайных договоренностях чиновников и перевозчика «Транссервис» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане опровергли пост, распространившийся в социальных сетях, о том, что у директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова есть тайные договоренности с собственником ООО «Трансервис» Алексеем Кирпищиковым, который выиграл аукцион на муниципальные маршруты. Об этом URA.RU рассказали несколько источников.

«Кроме проблем, транспортная реформа пока не приносит никакой выгоды ни департаменту, ни его главе Андрею Плешкову, ни Кирпищикову. К тому же, считать доходы пока рано: количество маршрутов и их работа пока еще окончательно не перестроились, просчитать пассажиропоток и доходы по нему тоже невозможно», — рассказал URA.RU депутат городской думы Иван Камшилов, имеющий образование по экономики в области автотранспорта. По его словам, Плешкову незачем заключать какие-либо соглашения с Кирпищиковым.

Сам Кирпищиков подтвердил это корреспонденту URA.RU. «Об этом пишут „завистники“, но завидовать нечему. Половина маршрутов, которые мы выиграли, убыточные. Взять маршрут на Зайковское кладбище. Новый автобус стоит 8 млн рублей, а везти он будет 50 человек, хотя для достижения точки безубыточности необходимо около 400-500 человек», — говорит перевозчик. Он отметил, что в апреле—мае завод должен поставить новые автобусы, однако из-за сложностей у производителя, поставка может затянуться до июня.

В пресс-службе мэрии на запрос URA.RU по данному посту не ответили. Однако до этого администрация Кургана заявляла, что за подобными обращениями в соцсетях могут стоять компании-перевозчики, которые не выиграли аукцион на муниципальные маршруты по регулируемому тарифу.

В разговоре с URA.RU генеральный директор ООО «Автолюкс» Владимир Соболев отметил, что ни он, ни другие компании-перевозчики, которые не выиграли конкурсы, не связаны с данными постами. «По крайней мере никто из них мне не говорил, что собирается писать такие тексты», — говорит Соболев.

Ранее URA.RU писало, что в курганских пабликах в соцсети «ВКонтакте» появился пост от якобы сотрудника администрации Кургана. По словам его автора, в мэрии позволяют перевозчику ООО «Транссервис» в неполном объеме закрывать графики новых маршрутов и выпускать на линию старые автобусы. Также пользователь полагает, что перевозчик давит на конкурентов, чтобы они пошли работать на него.

Автор поста подозревает, что у одного из сотрудников мэрии есть тайная договоренность с компанией-перевозчиком «Транссервис» Фото: скриншот группы Курган в соцсети «ВКонтакте»