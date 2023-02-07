The New York Times: украинские морги забиты телами солдат ВСУ

На подконтрольных Киеву территориях Донбасса, морги заполнены телами украинских солдат. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«В одном из госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами украинских солдат, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал поток скорой помощи», — пишет автор газеты Майкл Швирц. Также журналист отмечает, что армия РФ превосходит по количеству людей и военной техники Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Швирц пишет со слов самих украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что РФ обладает несравнимой с Украиной военной мощью.
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На подконтрольных Киеву территориях Донбасса, морги заполнены телами украинских солдат. Об этом пишет американская газета The New York Times. «В одном из госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами украинских солдат, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал поток скорой помощи», — пишет автор газеты Майкл Швирц. Также журналист отмечает, что армия РФ превосходит по количеству людей и военной техники Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом Швирц пишет со слов самих украинских военных. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что РФ обладает несравнимой с Украиной военной мощью.