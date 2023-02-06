Ученый РАН связал рост заболеваемости населения Курганской области с уменьшением числа врачей и больниц

Экс-глава Курганстата проанализировал ситуацию в здравоохранении области Фото: Екатерина Сычкова

Сокращение числа больничных коек, а также врачей, больниц и фельдшерско-акушерский пунктов за последние тридцать лет отрицательно сказалось на заболеваемости населения Курганской области. К такому выводу пришел старший научный сотрудник Института экономики Курганского филиала Уральского отделения Российской академии наук, кандидат экономических наук Николай Кремлев в статистическом обозрении тенденций развития региона. Ранее Кремлев был главой Курганстата.

«Система здравоохранения и лечебно-профилактическая помощь населению Курганской области в рыночных условиях работает напряженно. Число больничных организаций сократилось с 106 в 1990 году до 43 в 2021 году; число больничных коек сократилось соответственно с 15,9 тыс. единиц, до 7,9 тысячи в 2021 году; число фельдшерско-акушерских пунктов снизилось с 851 в 1990 году, до 483 в 2021 году. Число врачей сократилось с 3496 в 1990 году, до 2306 в 2921 году, среднего медицинского персонала соответственно с 14,3 тысячи человек до 8,9 тысячи. Все это повлияло на заболеваемости населения», — отмечает Кремлев в своем статистическом обозрении тенденций развития Курганской области.

Согласно данным статистики, за десять лет количество пациентов с диагнозом, установленным впервые, выросло с 682 до 992 на 1000 населения. При этом численность населения в регионе сократилась с более 1 млн человек до 805 тысяч в 2021 году.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области завершилась реформа районных больниц. Районные ЦРБ были объединены в восемь межрайонных больниц. Помимо этого, к Курганской горбольнице №2 присоединили Белозерскую ЦРБ и Варгашинскую ЦРБ. В депздраве поясняли, что реформа призвана сделать квалифицированную медпомощь более доступной для жителей районов.

Экс- руководитель Курганстата Николай Кремлев связал рост заболеваемости жителей Курганской области с уменьшением количества врачей, больниц и медицинских коек в регионе инфографика: из презентации Николая Кремлева