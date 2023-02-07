Послание Путина Федеральному Собранию может состояться 22 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Стала известна дата обращения президента к Федеральному Собранию Фото:

Президент России Владимир Путин может обратиться к Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в Госдуме РФ.

«Послание президента Федеральному собранию может состояться 22 февраля», — передает РИА Новости. Информацию о возможной дате послания сообщили депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Денис Парфенов.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Президент России Владимир Путин может обратиться к Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в Госдуме РФ. «Послание президента Федеральному собранию может состояться 22 февраля», — передает РИА Новости. Информацию о возможной дате послания сообщили депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Денис Парфенов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...