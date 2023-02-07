Послание Путина Федеральному Собранию может состояться 22 февраля

Стала известна дата обращения президента к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин может обратиться к Федеральному Собранию 22 февраля. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в Госдуме РФ.
«Послание президента Федеральному собранию может состояться 22 февраля», — передает РИА Новости. Информацию о возможной дате послания сообщили депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Денис Парфенов.
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