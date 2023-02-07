«Агентов Тунгусова» отстраняют от выборов в Екатеринбурге

Зам Куйвашева готовит зачистку избирательных комиссий Екатеринбурга

Валерий Чайников (по центру) лично следит за тем, как обновляются комиссии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти страхуются от вмешательства опального экс-вице-мэра и бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова в сентябрьские выборы в думу Екатеринбурга. Районным администрациям поручено зачистить участковые избирательные комиссии (УИКи) от его протеже. Ситуацию контролирует замгубернатора Валерий Чайников, курирующий облизбирком.

Накануне, по данным URA.RU, он собирал городских чиновников в кабинете вице-мэра Марины Фадеевой (руководитель аппарата). Поводом для встречи стало то, что в ближайшее время истекает пятилетний срок полномочий УИКов — причем не только в Екатеринбурге, но и во всем регионе. И надо формировать новые.

В последний раз власти проводили такую работу перед выборами 2018 года. Курировал ее как раз Тунгусов, отвечавший за всю областную политику и желавший в обход своего шефа Евгения Куйвашева установить полный контроль над новым созывом думы. В УИКах в итоге оказались люди, максимально ориентированные на Тунгусова и его людей в мэрии.

За свою интригу влиятельный аппаратчик тогда поплатился — Куйвашев уволил его за два дня до голосования. А сразу после выборов — при тотальном обновлении городской власти — разогнали костяк команды Тунгусова. Однако с самого начала подготовки к выборам-2023 политтусовка обсуждает, что он может пойти на реванш, выдвинуть собственный пул кандидатов.

«Поэтому мэрия и резиденция осторожничают: в новых УИКах (которые среди прочего отвечают за подсчет голосов) людей, назначенных при участии Тунгусова, быть не должно», — транслировал установку собеседник агентства в муниципальной власти. Впрочем, другой источник уточнил, что никаких фамилий Чайников не называл. А третий собеседник подчеркнул, что не ждет масштабной ротации: поскольку основу участковых комиссий составляют бюджетники, эти комиссии ориентированы на того, кто занимает должности сейчас. Например, на вице-мэра по соцполитике Екатерину Сибирцеву и ее подчиненных.

Валерий Чайников в разговоре с URA.RU подтвердил, что совещание с его участием в мэрии было. Но не конкретно по УИКам, а по «совершенствованию аппаратной работы и организации взаимодействия».