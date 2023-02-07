Пермский «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ). , хоккей вхл
ХК «Молот» обыграл воскресенский «Химик» со счетом 2:0 Фото:

Пермский хоккейный клуб «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Матч, который прошел во дворце спорта «Молот» в Перми, закончился со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Даниила Сероуха (ранее хоккеист представлял курганский «Юниор»).

«Пермская команда завершила домашнюю серию победой. Хоккейный клуб „Молот“ обыграл воскресенский „Химик“ со счетом 2:0. Оба гола на счету Даниила Сероуха», — рассказал корреспондент URA.RU.

Таким образом, команда Сергея Бердникова завершила все домашние матчи регулярного чемпионата и теперь борется за выход плей-офф. Впереди у ХК «Молот» еще несколько выездных встреч.

Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ).
ХК «Молот» на домашнем матче в Перми
Фото:
Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ).
Пермский «Молот» встретился в воскресенским «Химиком»
Фото:
Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ).
«Болеть» за свою команду пришли семьями
Фото:
Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ).
«Молот» обыграл «Химик» со счетом 2:0
Фото:
Хоккей Молот ( Пермь ) - Химик ( Воскресенск ).
Оба гола «Молота» на счету нападающего Даниила Сероуха
Фото:

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Пермский хоккейный клуб «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Матч, который прошел во дворце спорта «Молот» в Перми, закончился со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Даниила Сероуха (ранее хоккеист представлял курганский «Юниор»). «Пермская команда завершила домашнюю серию победой. Хоккейный клуб „Молот“ обыграл воскресенский „Химик“ со счетом 2:0. Оба гола на счету Даниила Сероуха», — рассказал корреспондент URA.RU. Таким образом, команда Сергея Бердникова завершила все домашние матчи регулярного чемпионата и теперь борется за выход плей-офф. Впереди у ХК «Молот» еще несколько выездных встреч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...