ХК «Молот» обыграл воскресенский «Химик» со счетом 2:0
Пермский хоккейный клуб «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Матч, который прошел во дворце спорта «Молот» в Перми, закончился со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Даниила Сероуха (ранее хоккеист представлял курганский «Юниор»).
«Пермская команда завершила домашнюю серию победой. Хоккейный клуб „Молот“ обыграл воскресенский „Химик“ со счетом 2:0. Оба гола на счету Даниила Сероуха», — рассказал корреспондент URA.RU.
Таким образом, команда Сергея Бердникова завершила все домашние матчи регулярного чемпионата и теперь борется за выход плей-офф. Впереди у ХК «Молот» еще несколько выездных встреч.
ХК «Молот» на домашнем матче в Перми
Пермский «Молот» встретился в воскресенским «Химиком»
«Болеть» за свою команду пришли семьями
«Молот» обыграл «Химик» со счетом 2:0
Оба гола «Молота» на счету нападающего Даниила Сероуха
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