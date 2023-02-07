Пермский «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Фото

07 февраля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

ХК «Молот» обыграл воскресенский «Химик» со счетом 2:0 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский хоккейный клуб «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Матч, который прошел во дворце спорта «Молот» в Перми, закончился со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Даниила Сероуха (ранее хоккеист представлял курганский «Юниор»). «Пермская команда завершила домашнюю серию победой. Хоккейный клуб „Молот“ обыграл воскресенский „Химик“ со счетом 2:0. Оба гола на счету Даниила Сероуха», — рассказал корреспондент URA.RU. Таким образом, команда Сергея Бердникова завершила все домашние матчи регулярного чемпионата и теперь борется за выход плей-офф. Впереди у ХК «Молот» еще несколько выездных встреч. ХК «Молот» на домашнем матче в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский «Молот» встретился в воскресенским «Химиком» Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Болеть» за свою команду пришли семьями Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Молот» обыграл «Химик» со счетом 2:0 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оба гола «Молота» на счету нападающего Даниила Сероуха Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский хоккейный клуб «Молот» триумфально обыграл воскресенский «Химик». Матч, который прошел во дворце спорта «Молот» в Перми, закончился со счетом 2:0. Оба гола на счету нападающего Даниила Сероуха (ранее хоккеист представлял курганский «Юниор»). «Пермская команда завершила домашнюю серию победой. Хоккейный клуб „Молот“ обыграл воскресенский „Химик“ со счетом 2:0. Оба гола на счету Даниила Сероуха», — рассказал корреспондент URA.RU. Таким образом, команда Сергея Бердникова завершила все домашние матчи регулярного чемпионата и теперь борется за выход плей-офф. Впереди у ХК «Молот» еще несколько выездных встреч.