Суд после жалоб жильцов обязал управляющую компанию Кургана заняться домом

08 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

По суду «Горкомжилстрой» приведет в порядок фасад и отремонтирует подъезд дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Управляющую компанию «Горкомжилстрой» Курганский городской суд обязал заняться ремонтом многоквартирного дома. УК должна покрасить стены и вставить стекла в подъезде, а также очистить фасад от рекламы. Такие требования предъявляли в иске жильцы. «Управляющей компанией дома на протяжении 7 лет является ООО „Горкомжилстрой“. Между тем, ответчиком услуги по содержанию и текущему ремонту не оказываются в полном объеме, а именно: входная дверь и прилегающие участки фасада не очищены от старой рекламы, грязи, клея, двери тамбура не закрываются, нет доводчиков, окна в подъезде грязные и заклеены пластиком, в подъездах холодно, пол на лестничных площадках требует ремонта, перила покраски, стены и потолок подъезда побелки», — указано на сайте суда. Сообщается, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но никакие ремонтные работы не проводились. Представитель ответчика УК «Горкомжилстрой» на заседание не явился. Так, суд обязал компанию очистить фасад от грязи и рекламы, покрасить стены и перила, восстановить штукатурку, установить поручни, вставить разбитые стекла, заменить пластик на стекло и отремонтировать двери. Решение уже вступило в законную силу.

Управляющую компанию «Горкомжилстрой» Курганский городской суд обязал заняться ремонтом многоквартирного дома. УК должна покрасить стены и вставить стекла в подъезде, а также очистить фасад от рекламы. Такие требования предъявляли в иске жильцы. «Управляющей компанией дома на протяжении 7 лет является ООО „Горкомжилстрой“. Между тем, ответчиком услуги по содержанию и текущему ремонту не оказываются в полном объеме, а именно: входная дверь и прилегающие участки фасада не очищены от старой рекламы, грязи, клея, двери тамбура не закрываются, нет доводчиков, окна в подъезде грязные и заклеены пластиком, в подъездах холодно, пол на лестничных площадках требует ремонта, перила покраски, стены и потолок подъезда побелки», — указано на сайте суда. Сообщается, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но никакие ремонтные работы не проводились. Представитель ответчика УК «Горкомжилстрой» на заседание не явился. Так, суд обязал компанию очистить фасад от грязи и рекламы, покрасить стены и перила, восстановить штукатурку, установить поручни, вставить разбитые стекла, заменить пластик на стекло и отремонтировать двери. Решение уже вступило в законную силу.