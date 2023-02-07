Россиянам напомнили, кто имеет право на сокращенный рабочий день

08 февраля 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Педагоги и еще шесть категорий имеют сокращенный рабочий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно трудовому кодексу РФ работодатель обязан установить сокращенное рабочее время для ряда категорий сотрудников. Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская напомнила, в каких именно случаях работник может рассчитывать на короткую рабочую неделю. «Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса. Среди них работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — передает «Прайм» слова Краснянской. Помимо этого, есть еще пять категорий, которых обеспечивают льготами на продолжительность рабочего времени. В льготном перечне также оказались: инвалиды первой и второй группы, которые работают не более 35 часов в неделю; работающие в сельской местности женщины, для которых верхняя норма установлена на 36 часов в неделю; педагоги с возможностью заниматься своим делом не более 36 часов неделю. Больше всех должны будут отработать медработники с максимальным порогом в 39 часов. При этом такие сотрудники получают полную зарплату. Сокращенное количество рабочих часов в данном случае не должно ее менять. Ранее URA.RU сообщало, что работающие россияне кроме зарплаты и отпуска имеют еще ряд возможностей, которые официально закреплены законом. Так например, сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласно трудовому кодексу РФ работодатель обязан установить сокращенное рабочее время для ряда категорий сотрудников. Руководитель HR службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская напомнила, в каких именно случаях работник может рассчитывать на короткую рабочую неделю. «Категории граждан, для которых рабочий день будет не таким продолжительным, определяются трудовым законодательством в соответствии со ст. 92, ст. 263.1, ст. 333, ст. 350 Трудового кодекса. Среди них работники в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 — не более 35 часов в неделю», — передает «Прайм» слова Краснянской. Помимо этого, есть еще пять категорий, которых обеспечивают льготами на продолжительность рабочего времени. В льготном перечне также оказались: инвалиды первой и второй группы, которые работают не более 35 часов в неделю; работающие в сельской местности женщины, для которых верхняя норма установлена на 36 часов в неделю; педагоги с возможностью заниматься своим делом не более 36 часов неделю. Больше всех должны будут отработать медработники с максимальным порогом в 39 часов. При этом такие сотрудники получают полную зарплату. Сокращенное количество рабочих часов в данном случае не должно ее менять. Ранее URA.RU сообщало, что работающие россияне кроме зарплаты и отпуска имеют еще ряд возможностей, которые официально закреплены законом. Так например, сотрудник имеет право отказаться от работы во время отпуска.