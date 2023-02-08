Соцсети ополчились на Байдена после его речи в Конгрессе

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Байден. Курган, байден джо, фото байдена
Выступление Джо Байдена признано худшим в истории Фото:

Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом подверглось жесточайшей критике. Пользователи социальных сетей обвинили американского лидера во лжи и отсутствии связи с реальностью.

Прокомментировал обращение Байдена и экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий президент выглядит излишне злым, призывая к единению, и ему требуется «остыть».

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Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом подверглось жесточайшей критике. Пользователи социальных сетей обвинили американского лидера во лжи и отсутствии связи с реальностью. Прокомментировал обращение Байдена и экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий президент выглядит излишне злым, призывая к единению, и ему требуется «остыть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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