Соцсети ополчились на Байдена после его речи в Конгрессе

Выступление Джо Байдена признано худшим в истории
Выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом подверглось жесточайшей критике. Пользователи социальных сетей обвинили американского лидера во лжи и отсутствии связи с реальностью.
Прокомментировал обращение Байдена и экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, действующий президент выглядит излишне злым, призывая к единению, и ему требуется «остыть».
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