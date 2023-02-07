Пермякам предложили туры в Стамбул во время траура

Турфирмы предлагают лететь в Стамбул 10 февраля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения

Турфирмы предложили пермякам туры в Стамбул в ближайшие дни — просто отдохнуть и заодно отметить День всех влюбленных. Стоит отметить, что вчера, 7 февраля, в Турции был объявлен семидневный траур по погибшим во время землетрясения.

«Туры в Стамбул на 4 ночи! Вылет из Екатеринбурга 10 февраля. В стоимость туров входит перелет, проживание и питание по программе, трансфер, медицинская страховка», — выложила пермская турфирма Sunmar 7 февраля в своем Viber-чате.

Еще один пермский турагент предлагает другие даты вылета — 12 февраля на 7 ночей. В анонсе тура указано, что Стамбул — одно из самых романтичных мест на День всех влюбленных. Однако сейчас про этот город сложно так сказать — по сообщениям Anadolu agency, второй день самолеты администрации президента Турции доставляют в Стамбул раненых. Их распределяют по госпиталям города.

Два мощных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. Число погибших превысило 7,1 тысяч человек. Президент Эрдоган 7 февраля объявил семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Ранее URA.RU сообщал, что пермяки не отказываются от своих броней на путевки в Турцию. Основная масса туристов бронирует отдых на майские праздники и лето.