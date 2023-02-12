Архипов заявил о хорошем уровне взаимодействия между курганскими властями и УФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов принял участие в круглом столе, который прошел исправительной колонии №1. Об этом сообщается на официальном сайте службы исполнения наказания региона.

«На базе ИК № 1 состоялся круглый стол с участием руководства УФСИН России региона, правительства Курганской области, а также регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей. Участие принял и заместитель губернатора Владимир Архипов», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что на повестке были вопросы трудоустройства граждан, которые отбывали наказания в местных колониях. Начальник регионального УФСИН отметил, что в Курганской области удалось трудоустроить около 70% осужденных. Отмечается, что в курганских колониях заключенные получают профессию и после выхода на свободу работают на местных предприятиях.

Замгубернатора Архипов добавил, что такие показатели вызваны совместной работай органов власти и уголовно-исполнительной системы. «В ходе работы решено подготовить информационное письмо для руководителей предприятий области о производственных возможностях исправительных учреждений и свободных трудовых ресурсах», — сообщается на сайте курганского УФСИН.

Ранее URA.RU писало, что курганский замгубернатора поможет осужденным найти работу. Архипов договорился с начальником областной службы исполнения наказаний совместно увеличить количество рабочих мест для в местных колониях.

Владимир Архипов принял участие в круглом столе на базе курганской колонии Фото: сайт УФСИН России по Курганской области

Курганским властям показали работу литейного цеха в одной из местных колоний Фото: сайт УФСИН России по Курганской области