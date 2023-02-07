Музей PERMM и pop/off/art gallery открывают в Перми выставку Красулина

08 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

PERMM ждет гостей на выставку «Андрей Красулин. Начала» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В пермском музее современного искусства PERMM открывается выставка «Андрей Красулин. Начала», посвященная творчеству скульптора и художника. Экспозицию, которая развернется на трех этажах, пермяки готовили вместе с коллегами из московской pop/off/art gallery. «Продолжая стратегию по работе с коллекциями крупнейших российских галерей, представляем премьеру выставки „Андрей Красулин. Начала“, созданную совместно с московским партнером pop/off/art gallery», — сообщает PERMM в соцсетях. Открытие состоится вечером 8 февраля, но зарегистрироваться на вернисаж уже невозможно. Андрей Красулин — скульптор и художник-минималист. На выставке представлено более 700 его работ. Ряд монументальных произведений Красулина показаны в формате видеопроекций — фонтан «Дерево жизни», надгробие Высоцкому, композиция в стенах здания Фонда Кранаха в Виттенберге и другие.

В пермском музее современного искусства PERMM открывается выставка «Андрей Красулин. Начала», посвященная творчеству скульптора и художника. Экспозицию, которая развернется на трех этажах, пермяки готовили вместе с коллегами из московской pop/off/art gallery. «Продолжая стратегию по работе с коллекциями крупнейших российских галерей, представляем премьеру выставки „Андрей Красулин. Начала“, созданную совместно с московским партнером pop/off/art gallery», — сообщает PERMM в соцсетях. Открытие состоится вечером 8 февраля, но зарегистрироваться на вернисаж уже невозможно. Андрей Красулин — скульптор и художник-минималист. На выставке представлено более 700 его работ. Ряд монументальных произведений Красулина показаны в формате видеопроекций — фонтан «Дерево жизни», надгробие Высоцкому, композиция в стенах здания Фонда Кранаха в Виттенберге и другие.