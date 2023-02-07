07 февраля 2023

Музей PERMM и pop/off/art gallery открывают в Перми выставку Красулина

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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
PERMM ждет гостей на выставку «Андрей Красулин. Начала» Фото:

В пермском музее современного искусства PERMM открывается выставка «Андрей Красулин. Начала», посвященная творчеству скульптора и художника. Экспозицию, которая развернется на трех этажах, пермяки готовили вместе с коллегами из московской pop/off/art gallery.

«Продолжая стратегию по работе с коллекциями крупнейших российских галерей, представляем премьеру выставки „Андрей Красулин. Начала“, созданную совместно с московским партнером pop/off/art gallery», — сообщает PERMM в соцсетях. Открытие состоится вечером 8 февраля, но зарегистрироваться на вернисаж уже невозможно.

Андрей Красулин — скульптор и художник-минималист. На выставке представлено более 700 его работ. Ряд монументальных произведений Красулина показаны в формате видеопроекций — фонтан «Дерево жизни», надгробие Высоцкому, композиция в стенах здания Фонда Кранаха в Виттенберге и другие.

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В пермском музее современного искусства PERMM открывается выставка «Андрей Красулин. Начала», посвященная творчеству скульптора и художника. Экспозицию, которая развернется на трех этажах, пермяки готовили вместе с коллегами из московской pop/off/art gallery. «Продолжая стратегию по работе с коллекциями крупнейших российских галерей, представляем премьеру выставки „Андрей Красулин. Начала“, созданную совместно с московским партнером pop/off/art gallery», — сообщает PERMM в соцсетях. Открытие состоится вечером 8 февраля, но зарегистрироваться на вернисаж уже невозможно. Андрей Красулин — скульптор и художник-минималист. На выставке представлено более 700 его работ. Ряд монументальных произведений Красулина показаны в формате видеопроекций — фонтан «Дерево жизни», надгробие Высоцкому, композиция в стенах здания Фонда Кранаха в Виттенберге и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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